Trump dice que Los Ángeles está siendo invadida por un “enemigo extranjero”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Los Ángeles está siendo invadida por un “enemigo extranjero” y prometió “liberar” la ciudad tras días de protestas contra sus redadas migratorias.

En un discurso en una de las bases militares más grandes del país, Trump llamó “animales” a los manifestantes y consiguió que las tropas abuchearan a los demócratas Gavin Newsom, gobernador de California, y Joe Biden, expresidente de Estados Unidos.

El magnate republicano se presentó como comandante en jefe y ante la audiencia militar lanzó un mensaje partidista, atacando a las autoridades demócratas y defendiendo su agenda legislativa, en una intervención completamente alejada de cualquier carácter institucional.

Luego, en un arranque de nacionalismo, manifestó que “generaciones de héroes del ejército no derramaron su sangre en costas lejanas solo para ver cómo nuestro país es destruido por la invasión y la anarquía del tercer mundo aquí en casa, como está sucediendo en California".

Y agregó que “como comandante en jefe, no permitiré que eso suceda”, no obstante que las protestas han estado muy localizadas, los daños a la propiedad han sido limitados y no hay ninguna víctima mortal.

Trump ha ordenado el despliegue de miles de miembros de la Guardia Nacional (una fuerza de reserva) y 700 marines en activo en Los Ángeles, a pesar de que las autoridades californianas afirman que la medida es innecesaria y que agravará la situación.

Newsom llegó incluso a calificar las acciones de Trump de “dictatoriales”.

“Enemigo extranjero”

“Esta anarquía no seguirá. No permitiremos que una ciudad estadounidense sea invadida y conquistada por un enemigo extranjero”, declaró Trump a las tropas en la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte.

Trump describió a los manifestantes como “animales” que “portan con orgullo las banderas de otros países, pero no llevan la bandera estadounidense. Solo la queman”, según afirmó.

“Lo que presencian en California es un ataque en toda regla a la paz, el orden público y la soberanía nacional, perpetrado por alborotadores que portan banderas extranjeras con el objetivo de continuar una invasión extranjera de nuestro país”, añadió.

El presidente vinculó las protestas con lo que llamó “migración descontrolada” y afirmó que Europa, crítica con su administración, también debe actuar.

“Como todo el mundo puede ver ahora, la migración descontrolada conduce al caos, la disfunción y el desorden”, declaró Trump. “¿Y saben qué? En Europa también la tienen. Está sucediendo en muchos países europeos. Más les vale actuar antes de que sea demasiado tarde”.