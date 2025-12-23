Trump eleva tensión con Dinamarca por Groenlandia: “La necesitamos para la seguridad nacional”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/12/2025

Nuevamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner a Groenlandia en el centro del debate internacional al reiterar públicamente su deseo de que Washington controle este territorio autónomo perteneciente a Dinamarca.

La noche del domingo ya había anunciado la designación del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial a la isla, lo que reactivó las tensiones diplomáticas con Copenhague y despertó inquietud en Europa.

Desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el republicano aseguró este lunes que Groenlandia es una pieza clave para la seguridad de su país.

“La necesitamos para la seguridad nacional”, afirmó en una rueda de prensa, en la que destacó las capacidades de Landry como negociador y señaló que él mismo “quería liderar la iniciativa” para avanzar en este objetivo.

También insistió en que el interés de Estados Unidos no está motivado por los recursos naturales de la isla, pese a que Groenlandia es conocida por su potencial energético y mineral. Según Trump, la razón es “estrictamente estratégica”.

“ Si miras a lo largo de la costa, ves barcos rusos y chinos por todas partes ”, dijo, aludiendo a la creciente presencia de potencias rivales en el Ártico, una región cada vez más relevante en términos geopolíticos y militares.

En ese contexto, el presidente estadounidense criticó duramente a Dinamarca, a la que acusó de no invertir lo suficiente en la protección y el desarrollo de Groenlandia.

“Tienen una población muy pequeña (…) dicen que es Dinamarca, pero Dinamarca no ha gastado nada. No tiene protección militar”, afirmó.

Incluso ironizó sobre los vínculos históricos del país europeo con la isla, señalando que su presencia se remonta a “unos 300 años”, relativizando así su legitimidad histórica.

Groenlandia

“Es inaceptable”

Las declaraciones de Trump provocaron una rápida reacción del gobierno danés, cuyas autoridades exigieron “respeto por las fronteras danesas” y calificaron la iniciativa estadounidense como “inaceptable”.

En respuesta, el Ejecutivo convocó este lunes al embajador de Estados Unidos en el país, Ken Howery, para abordar formalmente la situación y expresar su rechazo a cualquier intento de cuestionar la soberanía danesa sobre Groenlandia.

Desde la propia isla, en tanto, la reacción fue más moderada. El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, llamó a la calma y aseguró que el anuncio de Trump no le genera preocupación.

A través de un mensaje publicado en Facebook, recalcó que “esto no cambia que Groenlandia es quien controla su propio destino”, subrayando la autonomía política del territorio y su derecho a decidir su futuro sin presiones externas.

¿Quién es Jeff Landry?

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, anunciado por el presidente Donald Trump como enviado especial de Estados Unidos a Groenlandia, es republicano, conservador duro y férreo aliado del presidente.

Según reporta el medio New York Times, Landry carece de experiencia en política exterior, pero ha respaldado públicamente la idea de que Groenlandia pase a la órbita estadounidense.

Antes de asumir como gobernador en 2023, se desempeñó durante siete años como fiscal general de Luisiana, cargo desde el cual lideró múltiples ofensivas judiciales contra políticas demócratas, incluyendo regulaciones ambientales, medidas sanitarias y legislación sobre aborto.

Su nombramiento ha generado sorpresa tanto en Groenlandia como en Estados Unidos, dado su perfil marcadamente doméstico y su escaso recorrido diplomático, en un contexto que ya ha generado tensiones con Dinamarca y preocupación en el gobierno groenlandés.