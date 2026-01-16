Trump elogia a Machado y justifica por qué no la apoyó para suceder a Maduro: “¿Recuerdan un lugar llamado Irak?”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este viernes a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, al tiempo que explicó porque aceptó la medalla del Nobel y justificó el no respaldarla para dirigir Venezuela después del derrocamiento de Nicolás Maduro.

En conversación con la prensa al salir de la Casa Blanca, minutos antes de viajar hacia Florida, el mandatario norteamericano se refirió positivamente a la reunión que sostuvo con Machado el jueves, además de la controversial entrega que ella le hizo de la medalla del Premio Nobel de la Paz.

.@POTUS: "I thought it was a very nice gesture — and by the way, I think she's a very fine woman and we'll be talking again." https://t.co/lOJIlv9K31 pic.twitter.com/onoMghNTnl — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 16, 2026

“Les diré que ayer tuve una gran reunión con una persona a la que respeto mucho, y ella, obviamente, me respeta a mí y a nuestro país, y me entregó su Premio Nobel”, dijo Trump.

Para luego contestar a la consulta de por qué aceptaría el galardón de otra persona, detallando que al ofrecérselo Machado le afirmó: “‘Has puesto fin a ocho guerras y nadie en la historia merece este premio más que tú’”.

“Ella me lo ofreció. Y me pareció un gesto muy amable y, por cierto, creo que es una mujer muy buena, y volveremos a hablar”, detalló.

Una entrega simbólica que muchos han visto como un intento de Machado de congraciarse con él y lograr que Trump la ponga a ella y a sus aliados en el poder.

Sin embargo, el jefe de Estado ya había descartado con anterioridad tal idea, argumentando que carecía de suficiente apoyo a corto plazo.

REPORTER: "Why align with Delcy Rodríguez... and not with Machado?"



.@POTUS: "If you ever remember a place called Iraq, where everybody was fired — every single person, the police, the generals, everybody was fired — and they ended up being ISIS... I remember that." https://t.co/rZUuTOVtxe pic.twitter.com/bn8V95swhg — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 16, 2026

Una idea que este viernes reafirmó cuando un reportero le preguntó “¿por qué alinearse con Delcy Rodríguez… y no con Machado?”, a lo que el líder republicano respondió argumentando que es para que Venezuela no se convierta en un nuevo Irak.

“Bueno, si alguna vez recuerdan un lugar llamado Irak donde despidieron a todos, a cada persona, a la policía, a los generales, a todos, y terminaron siendo ISIS (Estado Islámico)”, dijo Trump, para finalizar: “Así que lo recuerdo”.