SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump elogia a Machado y justifica por qué no la apoyó para suceder a Maduro: “¿Recuerdan un lugar llamado Irak?”

    El presidente de Estados Unidos, además, dijo que aceptó la medalla del Premio Nobel de la Paz perteneciente a la líder opositora venezolana porque ella se lo ofreció y le pareció “un gesto muy amable”.

    Por 
    Lya Rosen
    Imagen @StateDept en X

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este viernes a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, al tiempo que explicó porque aceptó la medalla del Nobel y justificó el no respaldarla para dirigir Venezuela después del derrocamiento de Nicolás Maduro.

    En conversación con la prensa al salir de la Casa Blanca, minutos antes de viajar hacia Florida, el mandatario norteamericano se refirió positivamente a la reunión que sostuvo con Machado el jueves, además de la controversial entrega que ella le hizo de la medalla del Premio Nobel de la Paz.

    “Les diré que ayer tuve una gran reunión con una persona a la que respeto mucho, y ella, obviamente, me respeta a mí y a nuestro país, y me entregó su Premio Nobel”, dijo Trump.

    Para luego contestar a la consulta de por qué aceptaría el galardón de otra persona, detallando que al ofrecérselo Machado le afirmó: “‘Has puesto fin a ocho guerras y nadie en la historia merece este premio más que tú’”.

    Ella me lo ofreció. Y me pareció un gesto muy amable y, por cierto, creo que es una mujer muy buena, y volveremos a hablar”, detalló.

    Una entrega simbólica que muchos han visto como un intento de Machado de congraciarse con él y lograr que Trump la ponga a ella y a sus aliados en el poder.

    Sin embargo, el jefe de Estado ya había descartado con anterioridad tal idea, argumentando que carecía de suficiente apoyo a corto plazo.

    Una idea que este viernes reafirmó cuando un reportero le preguntó “¿por qué alinearse con Delcy Rodríguez… y no con Machado?”, a lo que el líder republicano respondió argumentando que es para que Venezuela no se convierta en un nuevo Irak.

    “Bueno, si alguna vez recuerdan un lugar llamado Irak donde despidieron a todos, a cada persona, a la policía, a los generales, a todos, y terminaron siendo ISIS (Estado Islámico)”, dijo Trump, para finalizar: “Así que lo recuerdo”.

    Más sobre:VenezuelaDonald TrumpMaría Corina MachadoPremio Nobel de la PazIrakMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei

    Trump nombra a los miembros de su “junta de paz” para Gaza: entre ellos Tony Blair y Marco Rubio

    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora

    El martes y en horario prime: avanzan preparativos para la presentación del gabinete de José Antonio Kast

    Era una “broma” de cumpleaños: secuestro de conserje fue realizado por amigos para llevarlo a una fiesta en Concepción

    Senapred declara alerta roja en Talca por incendio forestal cercano a zonas pobladas

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros

    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros

    2.
    Rusia acusa a la OTAN de la “militarización” del Ártico y niega pretensiones sobre Groenlandia

    Rusia acusa a la OTAN de la “militarización” del Ártico y niega pretensiones sobre Groenlandia

    3.
    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei

    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei

    4.
    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro

    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora
    Chile

    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora

    El martes y en horario prime: avanzan preparativos para la presentación del gabinete de José Antonio Kast

    Era una “broma” de cumpleaños: secuestro de conserje fue realizado por amigos para llevarlo a una fiesta en Concepción

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia
    Negocios

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile
    Tendencias

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia
    El Deportivo

    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia

    Se va del Barcelona: Ter Stegen tiene nuevo equipo en España para sumar minutos de cara al Mundial

    Comienza oficialmente la temporada: ANFP confirma a los árbitros para las semifinales de la Supercopa

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”
    Cultura y entretención

    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”

    Las primeras declaraciones de Julio Iglesias tras acusaciones de agresión sexual: “Son absolutamente falsas”

    Los detalles en la lista de invitados de la Gala del Festival de Viña 2026

    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei
    Mundo

    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei

    Trump nombra a los miembros de su “junta de paz” para Gaza: entre ellos Tony Blair y Marco Rubio

    Trump elogia a Machado y justifica por qué no la apoyó para suceder a Maduro: “¿Recuerdan un lugar llamado Irak?”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha