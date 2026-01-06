SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Trump estudia darle a su zar fronterizo un papel más destacado en Venezuela

    Así lo dio a conocer el diario The Washington Post, que señaló que Stephen Miller ha sido el artífice de la política antiinmigratoria y fronteriza del gobierno estadounidense, y desempeñó un papel central en el esfuerzo por derrocar al líder venezolano Nicolás Maduro.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Stephen Miller habla con los medios fuera de la Casa Blanca en Washington, el 9 de mayo de 2025. Foto: Archivo SAUL LOEB

    La Casa Blanca se encuentra estudiando darle en sus operaciones en Venezuela un papel más destacado a Stephen Miller, subjefe de gabinete y responsable de la frontera.

    Así lo dio a conocer el diario The Washington Post que señaló que Miller ha sido el artífice de la política antiinmigratoria y fronteriza del gobierno, y desempeñó un papel central en el esfuerzo por derrocar al líder venezolano Nicolás Maduro.

    Según CNN, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, fueron los principales arquitectos de la creciente campaña de presión el líder chavista, incluidos ataques mortales contra supuestas embarcaciones de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico Oriental, y un ataque con aviones no tripulados de la CIA en una instalación de atraque en Venezuela.

    Stephen Miller

    Así, en los ataques a las embarcaciones venezolanas que supuestamente transportaban narcóticos, fueron orquestados a través del Consejo de Seguridad Nacional (HSC), que Miller dirige como asesor de Seguridad Nacional.

    A principios de este año, Miller otorgó al HSC la capacidad de convertirse en una entidad propia durante el segundo mandato de Donald Trump, un cambio notable respecto de administraciones anteriores en las que se lo consideraba parte del Consejo de Seguridad Nacional y, en última instancia, dependía del asesor de Seguridad Nacional. Como resultado, el HSC ha tomado la iniciativa en atacar a las embarcaciones venezolanos, dijeron fuentes a The Guardian.

    Además, Miller fue uno de los pocos altos funcionarios del gobierno que acompañaron al presidente durante la conferencia de prensa del sábado en el Club Mar-a-Lago de Trump, tras la captura de Maduro.

    Miller, de 40 años, es uno de los funcionarios más poderosos de Washington y Trump lo incluyó en el pequeño grupo que, según dijo, ahora dirigirá Venezuela, junto al secretario de Estado, Marco Rubio; Pete Hegseth, el secretario de Guerra; el general Dan Caine, el jefe del Estado Mayor Conjunto ,y John Ratcliffe, director de la CIA.

    Nicolás Maduro rumbo al juicio. Imagen: pantallazo Fox News

    El presidente ha afirmado en repetidas ocasiones que Estados Unidos planea “gobernar” Venezuela en el futuro inmediato. Sin embargo, Rubio declaró el domingo que esto no equivaldría a una gestión cotidiana, salvo la aplicación del bloqueo petrolero existente.

    Ahora la Casa Blanca está considerando darle a Miller un rol más destacado en la supervisión de futuras operaciones en el país, según una fuente con conocimiento de las conversaciones que habló con The Washington Post.

    Trump ha considerado previamente la posibilidad de ampliar el rol de su asesor más cercano. Tras la salida de Mike Waltz como asesor de Seguridad Nacional en mayo, Trump afirmó que Miller estaba en la mira para reemplazarlo.

    Donald Trump y Delcy Rodríguez.

    “Creo que, de alguna manera, indirectamente ya tiene ese puesto. Porque tiene mucho que decir sobre muchos temas. Es una persona muy valiosa en la administración, Stephen”, dijo Trump. Finalmente, Rubio, quien fue nombrado asesor interino de Seguridad Nacional en mayo, continúa en el cargo mientras también ejerce como secretario de Estado.

    Aún no está claro qué impacto tendría un Miller con mayor poder en Venezuela, donde Delcy Rodríguez, exvicepresidenta, ahora actúa como líder interina.

    Por su parte, Miller ya había hecho una afirmación sobre el petróleo venezolano, sugiriendo que “el sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela”.

    “Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense. Estos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas”, escribió Miller en X en diciembre.

    El sábado, Katie Miller, esposa de Miller y exfuncionaria de la administración Trump, publicó una imagen en X que mostraba un mapa de Groenlandia con los colores de la bandera estadounidense con la leyenda: “PRONTO”.

    Otro ejemplo de su rol en la Casa Blanca, ha sido la designación del Tren de Aragua, por parte de Trump, como una organización terrorista extranjera, una afirmación presentada por Miller para defender las deportaciones de docenas de venezolanos a principios de este año bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

    La administración afirmó que el Tren de Aragua se había infiltrado en el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro, por lo que la presencia de los miembros del cartel en Estados Unidos equivalía a una “incursión depredadora” de una nación extranjera, que permitía la deportación de cualquier ciudadano venezolano.

    “Es un cartel de la droga el que gobierna Venezuela”, declaró Miller a la prensa en la Casa Blanca a principios de este mes, al caracterizar a Maduro como el líder del cartel. “No es un gobierno, es un cartel de la droga, una organización narcotraficante la que gobierna Venezuela”.

    Pero la administración aún no ha aportado pruebas concretas de que el Tren de Aragua se haya convertido en un instrumento del gobierno venezolano, y algunos expertos legales creen que la Casa Blanca sólo podría justificar los ataques si pudiera demostrarlo.

    “(Miller) es el tipo de cerebro detrás de las posturas de línea dura de Trump sobre inmigración y de la capacidad de la administración Trump de usar las palancas del poder y expandir el poder disponible para el presidente”, dijo al portal The Conversation, Emma Shortis, experta en Trump e investigadora adjunta de la Universidad RMIT de Melbourne.

    “Creo que lo que Stephen Miller demuestra, y la historia lo ha demostrado una y otra vez, es que los autócratas no pueden llegar al poder por sí solos. A menudo requieren un carisma y un momento histórico singulares, pero también necesitan arquitectos que los respalden y faciliten su ascenso al poder”, agregó en alusión a Miller.

