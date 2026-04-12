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    Trump evalúa retomar ataques limitados contra Irán tras fracaso de negociaciones en Pakistán

    Según Wall Street Journal, el mandatario y su equipo evalúan distintas alternativas para aumentar la presión sobre Teherán, incluyendo la reanudación de bombardeos selectivos, en paralelo al bloqueo marítimo ya anunciado sobre los puertos iraníes.

    Por 
    Roberto Martínez
    Donald Trump.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza retomar ataques militares limitados contra Irán como parte de una estrategia para destrabar las negociaciones de paz, luego del fracaso de las conversaciones sostenidas en Pakistán, según reveló este domingo The Wall Street Journal.

    De acuerdo con fuentes citadas por el medio estadounidense, el mandatario y su equipo evalúan distintas alternativas para aumentar la presión sobre Teherán, incluyendo la reanudación de bombardeos selectivos, en paralelo al bloqueo marítimo ya anunciado sobre los puertos iraníes.

    Entre las medidas consideradas por la Casa Blanca se encuentra la posibilidad de ejecutar estos ataques como forma de romper el estancamiento en las negociaciones.

    Sin embargo, un eventual retorno a una campaña militar a gran escala sería menos probable, debido al riesgo de desestabilizar aún más la región y a la reticencia del propio Trump a involucrarse en conflictos prolongados.

    Otra alternativa en evaluación es implementar un bloqueo temporal, mientras Estados Unidos presiona a sus aliados para asumir un rol más activo en futuras operaciones de escolta militar en el estratégico estrecho de Ormuz.

    El escenario ocurre casi 24 horas después de que fracasaran las negociaciones entre Washington y Teherán en Islamabad, dejando en evidencia las profundas diferencias entre ambas partes en temas clave como sanciones, seguridad regional y control nuclear.

    El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, camina junto al jefe militar de Pakistán, general Asim Munir (izquierda), y el ministro de Relaciones Exteriores Mohammad Ishaq Dar, tras llegar a Islamabad el sábado para sostener conversaciones con funcionarios iraníes. Foto: Reuters

    Inicio de bloqueo marítimo a puertos iraníes

    En paralelo, el Mando Central de Estados Unidos confirmó que iniciará este lunes un bloqueo a todos los puertos iraníes, medida que comenzará a regir a las 11.00 horas de Chile.

    Según el comunicado oficial, la restricción se aplicará “de manera imparcial” a embarcaciones de cualquier nacionalidad que entren o salgan de instalaciones portuarias iraníes, incluyendo aquellas ubicadas en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

    No obstante, el organismo precisó que las fuerzas estadounidenses no interferirán con la navegación de buques que transiten por el estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes, en un intento por evitar un impacto mayor en el comercio internacional.

    El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del comercio energético global, por donde circula una parte significativa del petróleo mundial. Cualquier alteración en su funcionamiento tiene efectos inmediatos en los mercados y en la estabilidad geopolítica.

    La decisión de Washington de avanzar con el bloqueo, sumada a la evaluación de nuevas acciones militares, eleva la tensión en Medio Oriente en un momento en que los esfuerzos diplomáticos no han logrado avances concretos.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteDonald TrumpIránEE.UU.Estrecho de OrmuzMundo

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