Trump exige a Venezuela aceptar prisioneros e internados psiquiátricos “o el precio que pagarán será incalculable”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, exigió a Venezuela recibir a todos los prisioneros y personas recluidas en instituciones psiquiátricas de aquel país que se encuentran en Estados Unidos, amenazando que si no las aceptaban “ el precio que pagarán será incalculable ”.

En una publicación en Truth Social, Trump escribió: “Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los prisioneros y a las personas internadas en instituciones psiquiátricas, entre las que se incluyen los peores manicomios del mundo, que los «líderes» venezolanos han obligado a trasladar a los Estados Unidos de América".

Inmediatamente a esas palabras, señaló que “miles de personas han resultado gravemente heridas, e incluso asesinadas, por estos «monstruos»“.

“¡SÁQUENLOS DE NUESTRO PAÍS, AHORA MISMO, O EL PRECIO QUE PAGARÁN SERÁ INCALCULABLE!“ , amenazó el presidente estadounidense.

Lo anterior se da en medio de la escalada en las tensiones diplomáticas con la nación caribeña. Durante este viernes, el mismo Trump informó de la destrucción de una cuarta lancha proveniente desde Venezuela y que presuntamente estaría trasladando drogas hacia Estados Unidos.

Mientras la nación del norte ha dispuesto de su flota naval en el mar Caribe y ha dispuesto la presencia de cazas F-35 en Puerto Rico, en Venezuela señalan que hay una “guerra no declarada” contra ellos.

“Es una guerra no declarada, y ya ustedes ven como personas, siendo o no siendo narcotraficantes, han sido ajusticiadas en el mar Caribe,ajusticiados, sin derecho a la defensa”, afirmó el jueves el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.