OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump firma la ley para reabrir el Gobierno federal tras un récord de más de seis semanas cerrado

    Trump se ha referido a las últimas seis semanas como “el cierre demócrata” y ha acusado a la oposición de haber “infligido un daño masivo” al país.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Hu Yousong

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado en las últimas horas de este jueves la ley de financiación que pone fin al cierre del Gobierno federal más largo de la historia del país con 43 días, tras la aprobación de un paquete de medidas el lunes en el Senado y este miércoles, poco antes de la rúbrica presidencial, en la Cámara de Representantes.

    “Con mi firma, el Gobierno federal reanudará ahora sus operaciones normales y mi Administración, junto con nuestros socios en el Congreso, continuará trabajando para reducir el coste de la vida, restablecer la seguridad pública (...) y hacer a Estados Unidos asequible de nuevo para todos los estadounidenses”, ha declarado el inquilino de la Casa Blanca en el acto de promulgación.

    El magnate republicano se ha referido a las últimas seis semanas como “el cierre demócrata” y ha acusado a la oposición de haber “infligido un daño masivo” al país, citando, entre otros argumentos, “20.000 vuelos cancelados o retrasados”, ante la carencia de controladores aéreos. Además, ha lamentado que los demócratas “han privado a más de un millón de trabajadores gubernamentales de sus salarios y han cortado las ayudas alimentarias de millones y millones de estadounidenses necesitados”, alegaciones que ha instado a la población a “no olvidar” de cara a las elecciones de mitad de mandato, previstas para noviembre de 2026.

    Poco antes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado el paquete de medidas de financiación enviado por el Senado hace dos días para poner fin a un cierre de gobierno que ha provocado, entre otras cosas, la expiración de los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) al que ha aludido Trump y del que dependen más de 40 millones de estadounidenses.

    La propuesta ha sido aprobada con 222 votos a favor -entre ellos, los de seis representantes demócratas- y 209 en contra, incluidos dos republicanos contrarios al gasto público que implica el texto, con la financiación de construcciones militares, proyectos relacionados con los veteranos y el Departamento de Defensa, el Departamento de Agricultura y el poder legislativo hasta el 30 de septiembre de 2026. Además incluye una medida para financiar el resto del Gobierno hasta el 30 de enero del próximo año y la reincorporación de los más de 4.000 empleados federales despedidos durante el cierre, según recoge el diario digital The Hill.

    Por su parte, los demócratas que han votado a favor en la Cámara de Representantes han justificado su postura aludiendo a la importancia de reactivar la financiación federal, según ha recogido el portal de noticias The Hill, de forma similar a los ocho senadores demócratas que votaron el lunes, junto a los republicanos, por la aprobación del paquete en la Cámara Alta.

    Con todo, la ley ha estado a punto de sufrir un revés después de que varios representantes republicanos se opusieran a una resolución incluida en el Senado que faculta a sus miembros de este partido a demandar al Gobierno federal por cientos de miles de dólares si sus registros telefónicos se encontraban entre los incautados en la investigación federal del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. El presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, ha prometido tramitar de urgencia un proyecto de ley aparte para revocar esa cláusula, una votación que tendría lugar la próxima semana.

    El Gobierno federal llevaba cerrado desde el 1 de octubre ante el estancamiento en el Senado de una propuesta de financiación provisional en la que la bancada demócrata reclamaba que se incluyera una prórroga al programa federal de subsidios para seguros médicos.

    Un grupo de senadores demócratas centristas acordó con los republicanos aprobar la iniciativa a cambio de una futura votación sobre la extensión de las ayudas sanitarias, en una decisión muy criticada por el partido que ha llevado a algunos de sus miembros a pedir la dimisión del líder de la bancada minoritaria en la Cámara Alta, Chuck Schumer, pese a que su par en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha defendido su papel y su continuidad.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpLeyGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Una persona fallecida deja riña al interior de centro de rehabilitación en Buin

    Por qué la investigación por el sabotaje al gasoducto Nord Stream divide a Europa y cómo se relaciona con Ucrania

    Estados Unidos anuncia la muerte de cinco miembros de Estado Islámico en las últimas operaciones en Siria

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    De Huidobro a Neruda: las candidaturas presidenciales más extrañas de la Historia de Chile

    Lo más leído

    1.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    2.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 13 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 13 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Una persona fallecida deja riña al interior de centro de rehabilitación en Buin
    Chile

    Una persona fallecida deja riña al interior de centro de rehabilitación en Buin

    Temblor hoy, jueves 13 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tercera estrofa del himno nacional, indulto a carabineros y Claudio Crespo en el escenario: los hitos que marcaron el cierre de campaña de Kaiser

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial
    Negocios

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Rosanna Costa respalda rally del IPSA: “No está mostrando una situación que esté desalineada con los fundamentos”

    Presupuesto 2026: gobierno ingresa indicaciones de cambios sectoriales y deja para recta final tema de ingresos

    Por qué la investigación por el sabotaje al gasoducto Nord Stream divide a Europa y cómo se relaciona con Ucrania
    Tendencias

    Por qué la investigación por el sabotaje al gasoducto Nord Stream divide a Europa y cómo se relaciona con Ucrania

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    Lando Norris rumbo al título: las combinaciones que encaminan al británico en la definición de la Fórmula 1
    El Deportivo

    Lando Norris rumbo al título: las combinaciones que encaminan al británico en la definición de la Fórmula 1

    Bolivia pone atención e Italia, casi condenada al repechaje: todo lo que está en juego en una ventana clave para clasificar al Mundial

    La historia del único futbolista de Cabo Verde que jugó en Chile: “Nadie nos ponía en el Mundial”

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo
    Finde

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    De Huidobro a Neruda: las candidaturas presidenciales más extrañas de la Historia de Chile
    Cultura y entretención

    De Huidobro a Neruda: las candidaturas presidenciales más extrañas de la Historia de Chile

    Dua Lipa canta El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional: la historia del himno noventero del rock chileno

    Princesa Alba le regala a Dua Lipa una camiseta de Colo Colo

    Estados Unidos anuncia la muerte de cinco miembros de Estado Islámico en las últimas operaciones en Siria
    Mundo

    Estados Unidos anuncia la muerte de cinco miembros de Estado Islámico en las últimas operaciones en Siria

    Rubio defiende los ataques en aguas del Caribe y cuestiona a la UE: “No puede determinar” cómo se defiende Estados Unidos

    Trump firma la ley para reabrir el Gobierno federal tras un récord de más de seis semanas cerrado

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte