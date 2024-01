Trump logra otro triunfo contundente sobre Haley en las primarias republicanas de New Hampshire

El exmandatario estadounidense Donald Trump logró este lunes una victoria contundente sobre su última gran oponente republicana, Nikki Haley, en las elecciones primarias en el estado de New Hampshire, lo que le permite potenciar su exclusiva candidatura para un nuevo mandato en la Casa Blanca.

Haley, exembajadora de EE.UU. ante Naciones Unidas, insistió en que no se retirará tras perder en las primarias estatales ante el expresidente, mientras los partidarios de Trump aumentan la presión para que abandone la carrera al caer por un amplio margen.

La política republicana había concentrado recursos considerables en New Hampshire, con la esperanza de capitalizar la racha independiente del estado mientras buscaba una sorpresa o al menos una derrota ajustada que podría afectar el continuo dominio de Trump en la campaña presidencial de su partido.

“Me postulo contra Donald Trump y no voy a hablar de un obituario”, dijo Haley a los periodistas.

Trump respondió: “Déjenla hacer lo que quiera”, diciendo que los votantes le entregarán la nominación de todos modos.

Sus asesores han argumentado durante varios días que Haley no tiene un camino realista luego de en New Hampshire. Trump al imponerse en New Hampshire, es el primer candidato presidencial republicano en prevalecer en contiendas abiertas en Iowa y New Hampshire desde que ambos estados comenzaron a liderar el calendario electoral en 1976, una señal de su continuo control sobre los votantes más leales del partido y una sugerencia. que extendería su racha ganadora sin importar cuánto tiempo permaneciera Haley en la carrera.

También hubo una primaria demócrata en New Hampshire. Biden no estuvo en esa boleta por rencillas internas demócratas y optó por que las primarias formales de su partido comenzaran en Carolina del Sur el 1 de febrero. Si Haley se retirara después del martes, eso efectivamente decidiría las primarias republicanas en su segunda parada, mucho antes de que la gran mayoría de los votantes republicanos en todo el país hayan podido votar.

En cuanto a las acusaciones penales de Trump, alrededor de un tercio de los participantes republicanos en New Hampshire creen que el expresidente ha hecho algo ilegal relacionado con su presunto intento de interferir en el recuento de votos en las elecciones presidenciales de 2020, su papel en lo ocurrido en Estados Unidos. Capitolio en enero de 2021, o los documentos clasificados encontrados en su casa de Florida después de abandonar la Casa Blanca.

Trump ganó los caucus de Iowa por 30 puntos. Haley terminó tercera, detrás del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien finalizó su campaña el domingo. Las primarias de Carolina del Sur del próximo mes son el próximo estado donde competirían tanto Trump como Haley.

Haley fue elegida dos veces gobernadora de su estado natal, pero casi todos los principales republicanos electos en Carolina del Sur respaldan a Trump. Su director de campaña hizo circular un memorando el martes entre donantes, simpatizantes y medios de comunicación argumentando que era demasiado pronto para descartar su camino a seguir.

Proyección de votación

Trump ganó las primarias republicanas de ese estado con un 53,7 por ciento de los votos de los ciudadanos vinculados al Partido Republicano, según las proyecciones de medios estadounidenses correspondientes al 18 por ciento del escrutinio.

Así, el exgobernante estadounidense se ha hecho con once delegados (y con 32.700 votos), mientras que por detrás ha quedado la ex embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, que se ha hecho con el 44,7 por ciento de los apoyos (27.20 papeletas) y con ocho delegados.

En esta ocasión, Trump llega fortalecido tras ganar con los caucus de Iowa la semana pasada, donde se hizo con más del 50 por ciento de los votos frente a otros cuatro candidatos, que quedaron muy por detrás de él. Desde entonces, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, abandonó la carrera para la nominación del Partido Republicano y mostró su apoyo a Trump.

Los republicanos Vivek Ramaswamy y Asa Hutchinson también anunciaron su salida tras obtener menos del 8 por ciento y del 1 por ciento de los votos respectivamente.