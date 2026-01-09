SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Trump recibirá a Petro en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero

    La reunión entre el presidente de EE.UU. y su par colombiano se confirmó después de que el mandatario colombiano diera una entrevista donde aseguró que no confiaría la dirección de Venezuela a Machado y que Trump pensaba lo mismo.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Tendencias / La Tercera

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que recibirá a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero, después de que el pasado miércoles sostuvieran una llamada telefónica para aliviar tensiones tras las amenazas de Washington de una eventual intervención militar en Bogotá.

    “Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero es necesario impedir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos”, añadió Trump en una publicación en su perfil en la red Truth Social, agregando que espera “con interés” el encuentro entre ambos.

    La conversación sobre “Venezuela y el tema del narcotráfico”, y el anuncio de una reunión en la capital estadounidense, llegan después de que Petro advirtiera de que es capaz de retomar las armas que dejó tras su pasado guerrillero, en respuesta a lo que tildó como “amenazas ilegítimas”.

    Sus declaraciones responden a la disposición de Trump de repetir en Colombia la operación militar en Venezuela -que dejó un centenar de muertos y llevo a la captura de su presidente, Nicolás Maduro-, asegurando que “está muy enferma, gobernada por un hombre al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos”.

    La llamada telefónica que cambió todo

    El primero en confirmar la llamada telefónica del miércoles fue Trump, quien en su red social Truth Social dio a conocer algunos pormenores de la misma, asegurando que fue un “gran honor” conversar con su par sudamericano y que esperaba reunirse con él en un futuro próximo.

    “Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente”, afirmó en su publicación.

    Poco después, Petro también se refirió a la conversación con su homólogo norteamericano en una manifestación en la Plaza de Bolívar, donde dijo que “hoy traía un discurso y tengo que dar otro”, al inicio de su alocución.

    Luego se refirió a la llamada -que se concretó alrededor de las 18.00 horas locales (20.00 en Chile)- y marcó distancia de Nicolás Maduro, afirmando que “Trump no es bobo” y que la oposición lo engañó al decirle que él era el jefe del narcotráfico local.

    Con el correr de los días se fueron conociendo más pormenores sobre la comunicación entre ambos presidentes, que se extendió por alrededor de una hora.

    Es así como el ministro de Interior de Colombia, Armando Benedetti, detalló que el presidente estadounidense “aceptó que le habían dicho algo completamente distinto” respecto al mandatario izquierdista y las acusaciones de narcotráfico.

    Petro afirma que no apoyaría a Machado para dirigir Venezuela

    Poco después de que el mandatario norteamericano confirmara la próxima visita de su par colombiano a Washington, CBS News dio a conocer una entrevista en que este último ahonda en su llamado telefónico a Trump, pero también en su visión de la situación actual de Venezuela.

    En su primera conversación con una cadena estadounidense, Petro afirmó que estaba contento de haber sido invitado a una reunión en la Casa Blanca y que esperaba que un diálogo continuo con Trump “detuviera una guerra mundial”.

    En relación a la operación de EE.UU. en Caracas y la captura de Maduro, el jefe de Estado sudamericano dijo que cualquier ataque estadounidense a su país iniciaría una guerra civil en Colombia y “sería una política tonta”.

    De la misma forma, Petro afirmó haber hablado con Trump sobre lo que describió como el éxito de las medidas de control del narcotráfico en Colombia y Venezuela.

    En relación a la actual momento político en Venezuela, dijo que no confiaría ni apoyaría a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, para dirigir Venezuela.

    “Ha pronunciado frases como si fuera una de las políticas de derecha más radicales de Colombia”, afirmó, para luego añadir que le sorprendió que Trump “pensara lo mismo que yo” respecto a la líder opositora venezolana.

    El presidente colombiano también señaló que la sociedad venezolana “implosionaría” si Estados Unidos “gobernara Venezuela durante años”, respondiendo directamente a los comentarios de su par estadounidense sobre el extenso control que su administración ejercería en dicho territorio.

