    Mundo

    Trump retoma su trayecto a Davos tras regresar a EE.UU. por un fallo en el avión presidencial

    La tripulación del avión presidencial “identificó un problema eléctrico menor” y regresó, “por precaución”, a la Base Conjunta Andrews de la Fuerza Aérea estadounidense.

    Por 
    Europa Press
    Un fallo “menor” en el Air Force One obligó a Trump a regresar a suelo estadounidense y subirse a un avión distinto para retomar el viaje a Davos, Suiza. Molly Riley

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retomado su viaje a Davos, Suiza, después de que un fallo “menor” en el Air Force One le haya obligado a regresar a suelo estadounidense y subirse a un avión distinto.

    Kaitlan Collins, portavoz de la Casa Blanca, ha confirmado en redes sociales que “el presidente Trump se ha subido a un nuevo avión y se dirige a Davos” pasada la medianoche (hora local), después de que la tripulación del avión presidencial haya “identificado un problema eléctrico menor” y regresado, “por precaución”, a la Base Conjunta Andrews de la Fuerza Aérea estadounidense.

    Horas antes, el mandatario estadounidense ha señalado en su cuenta de Truth Social que su país “estará bien representado en Davos”, donde estos días tiene lugar el Foro Económico Mundial y tiene previsto reunirse con distintos líderes, incluido el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para abordar la crisis abierta desatada con Dinamarca y otros países europeos por sus pretensiones sobre Groenlandia.

    Más sobre:TrumpDavosAvión presidencialAir Force OneBase AndrewsRutteOTANGroenlandiaDinamarca

