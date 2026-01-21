Trump retoma su trayecto a Davos tras regresar a EE.UU. por un fallo en el avión presidencial

Un fallo “menor” en el Air Force One obligó a Trump a regresar a suelo estadounidense y subirse a un avión distinto para retomar el viaje a Davos, Suiza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retomado su viaje a Davos, Suiza, después de que un fallo “menor” en el Air Force One le haya obligado a regresar a suelo estadounidense y subirse a un avión distinto.

After takeoff from Joint Base Andrews for Davos, the crew on AF1 identified “a minor electrical issue” and, out of an abundance of caution, we are turning around and boarding new aircraft, per press secretary Karoline Leavitt to reporters on board. — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) January 21, 2026

Kaitlan Collins, portavoz de la Casa Blanca, ha confirmado en redes sociales que “el presidente Trump se ha subido a un nuevo avión y se dirige a Davos” pasada la medianoche (hora local), después de que la tripulación del avión presidencial haya “identificado un problema eléctrico menor” y regresado, “por precaución”, a la Base Conjunta Andrews de la Fuerza Aérea estadounidense.

America will be well represented in Davos — by me. GOD BLESS YOU ALL! PRESIDENT DONALD J. TRUMP — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 21, 2026

Horas antes, el mandatario estadounidense ha señalado en su cuenta de Truth Social que su país “estará bien representado en Davos”, donde estos días tiene lugar el Foro Económico Mundial y tiene previsto reunirse con distintos líderes, incluido el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para abordar la crisis abierta desatada con Dinamarca y otros países europeos por sus pretensiones sobre Groenlandia.