Trump se impone en el caucus de Iowa y reafirma posición en el Partido Republicano

Tal como lo vaticinaban las encuestas el exPresidente Donald J. Trump se impuso fácilmente en los caucus de Iowa el lunes reafirmando su posición en el Partido Republicano y dando un primer paso clave para conseguir la nominación republicana. Al tiempo que sus contendores republicanos Nikky Haley y Ron DeSantis peleaban -hasta el cierre de esta edición- el segundo lugar.

Los habitantes de Iowa desafiaron temperaturas peligrosas para reunirse en más de 1.600 escuelas, centros comunitarios y otros sitios para el primer caucus del país, dando el puntapié inicial a la la campaña presidencial 2024 después de meses de debates, mítines y anuncios.

Antes de la asamblea, Trump visitó el lunes un lugar de reunión en Clive, Iowa, para instar a los habitantes de Iowa a votar por él. “Si quieres, sal y vota. Eres el comienzo. Este es el comienzo. Ahora mismo está empezando. Y este es el comienzo de algo muy importante. Creo que es la elección más importante en la historia de nuestro país”, dijo a la multitud.

Trump hizo breves comentarios, promocionando sus victorias en Iowa en las elecciones generales de 2016 y 2020 y criticando al presidente Joe Biden y su presidencia. “Yo lo llamo Joe Biden el corrupto, es el peor presidente en la historia de nuestro país. Es el presidente más incompetente y corrupto en la historia de nuestro país y ni siquiera está cerca”, sostuvo. Se esperaba que el exmandatario ofreciera un discurso en el Iowa Events Center.

La victoria, convocada por The Associated Press el lunes por la noche, aceleró el impulso de Trump hacia una potencial revancha histórica en las elecciones del 5 de noviembre con el Presidente Joe Biden. En un estado que lo había rechazado en las asambleas electorales hace ocho años, Trump terminó por delante de dos de sus principales rivales, Ron DeSantis y Nikki Haley.

Esto fue un revés para ambos republicanos, que gastaron tiempo y dinero luchando entre sí en Iowa. DeSantis, el gobernador de Florida, había pronosticado previamente la victoria en el estado, y tanto él como Haley, ex embajadora de las Naciones Unidas, han argumentado que un sólido segundo lugar la posicionaría mejor como la principal rival de Trump en el futuro.

El electorado republicano de Iowa no siempre ha sido una opción natural para Haley, a quien se considera más moderada que Trump o DeSantis. Ella buscó reforzar sus credenciales conservadoras en las últimas horas de la campaña de Iowa. Haley, alineada con el limitado movimiento de gobierno Tea Party cuando se postuló por primera vez para gobernadora en 2010, estuvo acompañada aquí el domingo por el representante Ralph Norman, un congresista conservador de Carolina del Sur que ha desafiado el liderazgo de su partido en materia de gasto , indicó The Wall Street Journal.

Más temprano el domingo, Haley dijo que la nueva encuesta de Iowa mostraba que estaba ganando terreno. “Para mí, los únicos números que importan son aquellos en los que nosotros subimos y todos los demás bajan”, dijo en Fox. “Y eso demuestra que estamos haciendo lo correcto”.

El candidato presidencial republicano y ex presidente estadounidense Donald Trump hace gestos mientras visita un sitio de caucus en Horizon Event Center en Clive, Iowa, EE.UU., el 15 de enero de 2024. Foto: Reuters

Por su parte, DeSantis había apostado su campaña por Iowa, arrasando en sus 99 condados, y un tercer puesto podría aumentar la presión para poner fin a su candidatura. En una aparición en Fox dijo: “Aprecio ser el desvalido... Lo hago mejor en esas situaciones”.

Según el diario The Wall Street Journal, “los resultados mostraron cómo el partido se ha unido alrededor de Trump, a pesar de sus falsas afirmaciones de que le robaron las elecciones de 2020 y sus abrumadores problemas legales”. El expresidente enfrenta 91 cargos penales relacionados en gran parte con su manejo de documentos clasificados y sus esfuerzos por anular las elecciones presidenciales de 2020. Fue acusado en los últimos días de su primer mandato en la Casa Blanca por su papel en la incitación al motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Su posterior absolución por parte del Senado dejó abierta la posibilidad de esta campaña de retorno.

“Independientemente de lo que venga después, la victoria de Trump en Iowa equivale a una notable resurrección de una carrera política que antes parecía hecha trizas”, dijo The New York Times.

“Trump ha pasado los últimos tres años consolidando metódicamente su poder para preparar su propia restauración. Incluso sus cuatro acusaciones por delitos graves y su condición de único ex presidente estadounidense que alguna vez ha enfrentado cargos penales han unido a muchos republicanos detrás de sus afirmaciones de ‘interferencia electoral’ y victimismo a manos de los demócratas y el ‘Estado profundo’”, escribió el diario.

La candidata presidencial republicana y ex embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, habla mientras visita un sitio de caucus en el Horizon Event Center en Clive, Iowa, EE.UU., el 15 de enero de 2024. Foto: Reuters

Trump se benefició de una confluencia de acontecimientos: una campaña hábil de su parte, errores de sus rivales y casualidades que jugaron a su favor. “No todo era inevitable”, dijo a The Wall Street Journal, David Kochel, un veterano agente republicano de Iowa que se desempeñó como estratega jefe de la campaña de Jeb Bush en 2016. “Un montón de opciones se suman para determinar dónde estamos”.

Entre las decisiones más significativas de Trump estuvo su negativa a debatir con sus rivales. “Su ausencia en los momentos más vistos de las primarias obligó a sus rivales a pelear entre sí y les robó cualquier oportunidad de hacer mella en su ventaja. Y así, si bien Iowa ha desempeñado tradicionalmente un papel clave en la selección de candidatos, eso ocurrió en este ciclo incluso antes de que comenzara la votación”, escribió The New York Times.

El ex vicepresidente Mike Pence, el senador Tim Scott y el ex gobernador Chris Christie se retiraron después de no lograr ningún impulso significativo. Otro exrival republicano, el gobernador Doug Burgum de Dakota del Norte, respaldó a Trump el domingo.

Ahora, el calendario republicano se centrará en New Hampshire, donde las encuestas muestran que se espera que Trump enfrente un fuerte desafío por parte de Haley en un estado donde los votantes independientes también pueden votar. La campaña de Trump y su súper PAC aliado ya han estado cubriendo ese estado con publicidad contra Haley, una señal de su competitividad antes de las primarias del 23 de enero.

Incluso con Trump muy por delante, el súper PAC aliado de Haley gastó más de 22 millones de dólares en ataques contra DeSantis solo en Iowa, con la esperanza de aplastar su candidatura en el primer estado. De cara a las asambleas electorales, DeSantis se había comprometido a llevar a cabo una campaña “larga” y “rudente” independientemente del resultado y decidió simbólicamente volar directamente a Carolina del Sur después de Iowa en lugar de a New Hampshire, un estado donde ha estado votando en los dígitos individuales.

El aspirante presidencial republicano y gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla en un evento de campaña el día del caucus en Sergeant Bluff, Iowa, EE.UU., el 15 de enero de 2024. Foto: Reuters

Por su parte, según Politico, los aliados del Presidente Biden en New Hampshire están intentando convencer a los votantes independientes para para que la próxima semana escriban el nombre de Biden en el voto. “La mejor manera de oponerse a Trump es escribiendo a Joe Biden, no votando por alguien que quiere ser vicepresidente de Trump, apoya una prohibición nacional del aborto y dice que lo perdonarán”, dijo la campaña de Biden en un comunicado.

Según The Wall Street Journal, a algunos demócratas les agrada Haley, o al menos la ven como la candidata con más probabilidades de impedir que Trump regrese a la Casa Blanca. Margaret Coles, de 43 años, que trabaja en educación y vive en Johnston, y su esposo cambiaron su registro de votantes de demócrata a republicano para poder participar en el caucus de Haley.

“Sentimos que ella era la más moderada de los candidatos republicanos”, dijo al diario Coles. “Ella es la que menos divide, une a la gente y creo que más se alinea con nuestros valores”.

Pero Trump no se rinde, ya que según la cadena CNN, el expresidente ha estado presionando a los miembros del Congreso para que se alineen y ofrezcan su respaldo en un intento por mostrar una ola de apoyo en su marcha hacia la nominación.

Y detrás de escena, Trump ha estado en conversaciones con el senador Tim Scott, ex candidato presidencial y senador de Carolina del Sur, para obtener su respaldo, indicaron múltiples fuentes a la cadena.

Una fuente republicana le dijo a CNN que Scott se inclina por respaldar a Trump antes de las primarias de Carolina del Sur del próximo mes. Pero otra fuente familiarizada con el asunto dijo que Scott “no ha decidido a quién respaldar todavía” o “si respaldará en absoluto”.

Si Scott respalda a Trump, sería una especie de golpe para su colega de Carolina del Sur, Nikki Haley, quien lo nombró para su escaño en el Senado en 2012, y otra señal de la imponente presencia de Trump en la cima del partido.