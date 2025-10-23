SUSCRÍBETE
Mundo

Trump sobre cancelación de reunión con Putin: “No parecía que fuéramos a llegar a donde debíamos”

El mandatario estadounidense además afirmó que la cumbre se realizará “en el futuro”, poco después de reunirse con el secretario general de la OTAN y que se anunciaran nuevas sanciones por parte de su administración a las petroleras rusas.

Por 
Lya Rosen
 
Europa Press
Donald Trump y Vladimir Putin. Foto: archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este miércoles a la cancelación de la reunión prevista con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la capital de Hungría, Budapest, en medio del estancamiento de las conversaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

“Cancelamos la reunión con Putin. Simplemente no me pareció bien. No parecía que fuéramos a llegar a donde debíamos, así que la cancelé. Pero la tendremos en el futuro”, afirmó el mandatario en declaraciones a los medios desde el Despacho Oval, donde estaba acompañado del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Cada vez que hablo con Vladimir, tengo buenas conversaciones, pero luego no llegan a nada. Simplemente no llegan a nada”, agregó Trump tras reunirse con Rutte y poco después de que se anunciaran nuevas sanciones por parte del Departamento del Tesoro estadounidense contra las principales empresas petroleras rusas.

Reunión Donald Trump y Mark Rutte en Casa Blanca. Imagen @SecGenNATO en X.

Estas fueron impuestas por la administración Trump alegando “falta de compromiso” por parte de Moscú con las negociaciones para un acuerdo de paz. “Putin no ha llegado a la mesa de negociaciones de forma honesta y directa”, aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Trump aprovechó además de justificar una vez más su decisión de no haber accedido a la petición de Kiev de entregarles misiles Tomahawk y señaló la complejidad de su uso como una de las razones por las que descartó su entrega.

“El problema con los Tomahawk, que mucha gente desconoce, es que se necesita un mínimo de seis meses, normalmente un año, para aprender a usarlos. Es sumamente complejo. La única forma de que un Tomahawk sea disparado es que nosotros lo disparemos, y no vamos a hacerlo”, afirmó.

Hungría insiste en que continúan los preparativos de la cumbre

A pesar de que ya se descartó la reunión entre Trump y Putin en el mediano plazo, el gobierno húngaro aseguró este mismo miércoles que “Estados Unidos no renunció a celebrar la cumbre de paz en Budapest” y que “los preparativos continúan”, alegando que “la única cuestión es el momento, no la intención”.

“Malas noticias para el lobby pro-bélico y buenas noticias para quienes buscan la paz”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjarto, que está en Washington y se reunió durante la jornada con su homólogo estadounidense, Marco Rubio.

