Trump vuelve a mostrar su apoyo a las manifestaciones en Irán y señala que “Estados Unidos está dispuesto a ayudar”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló la tarde de este sábado que su país “está listo para prestar ayuda” en el contexto de las manifestaciones a nivel nacional que enfrenta Irán por la crisis económica interna y la pérdida de legitimidad del régimen islámico.

A través de Truth Social, el mandatario estadounidense escribió: “ Irán está buscando libertad, quizás como nunca antes. Estados Unidos está dispuesto a ayudar ”.

El mensaje de apoyo a las manifestaciones también fue reforzado durante esta jornada por el secretario de Estado Marco Rubio, quien escribió en X que “los Estados Unidos apoyan a la valiente gente de Irán”.

Ya durante los días anteriores Trump había mostrado su postura respecto a las protestas en el país pérsico. “Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate“, amenazó el mandatario la semana pasada.

Mientras tanto, el gobierno iraní ha tomado la postura de enfrentar cualquier complot que incentive la inestabilidad interna.

El ejército de aquella nación señaló la tarde de este sábado que la población debía “mantenerse alerta” y frustrar "complots hostiles que buscan incitar la inestabilidad y los disturbios" en el país, según recoge la agencia Tasnim.

Además, han denunciado la postura de Estados Unidos sobre el tema incluso ante la ONU. Esta jornada enviaron una carta al secretario general, António Guterres, criticando las “injerencias” y “amenazas” de Estados Unidos en medio de la ola de protestas.