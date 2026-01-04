TSJ ordena que Delcy Rodríguez asuma la Presidencia de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela exigió este sábado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la jefatura del Estado, luego de declarar la “ausencia forzosa” del presidente Nicolás Maduro, quien fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, en el marco de una operación militar ejecutada por el ejército de Estados Unidos.

La acción militar se desarrolló durante la madrugada y estuvo acompañada de bombardeos sobre Caracas y los estados de Aragua y La Guaira, hechos que, según el máximo tribunal venezolano, configuran una situación excepcional, atípica y de fuerza mayor, no prevista de manera literal en la Constitución.

Traspaso del poder ejecutivo

Durante una intervención transmitida por la cadena estatal, la magistrada del TSJ Tania D’Amelio fue la encargada de leer la resolución judicial. En ella, el tribunal ordenó de forma expresa que la actual vicepresidenta asuma el mando del país.

“Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela ”, señaló la magistrada, subrayando que la decisión busca garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación.

El Supremo venezolano amparó su determinación en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el cual faculta al TSJ para interpretar la Carta Magna en situaciones extraordinarias.

Según explicó D’Amelio, la medida se basa en una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239 de la Constitución, referidos a las ausencias temporales y absolutas del presidente, así como en el artículo 5 de la Ley Orgánica del TSJ.

En ese contexto, la magistrada afirmó que los hechos ocurridos este 3 de enero de 2026, considerados de carácter “público y notorio”, requieren una respuesta institucional que otorgue “certeza constitucional” frente al vacío de poder generado por la detención del jefe de Estado.

#MUNDO El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada del país tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. https://t.co/vwS5QSGZRX pic.twitter.com/500uhB27yT — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 4, 2026

Continuidad del Estado

En una nota de prensa difundida por el diario El Universal, el TSJ señaló que la instrucción busca evitar “cualquier incertidumbre jurídica” y preservar el orden constitucional en un momento que calificó como trascendental para el país.

El tribunal ordenó que Delcy Rodríguez se arrogue las funciones propias del presidente de la República, con el objetivo de asegurar el funcionamiento regular de las instituciones del Estado y enfrentar el complejo escenario político, militar y diplomático que atraviesa Venezuela.

La decisión ocurre pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara públicamente que, tras la captura de Nicolás Maduro, Washington “se hará cargo” del gobierno venezolano con el argumento de facilitar una transición política.