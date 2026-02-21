Ucrania ataca fábrica de misiles rusos a más de mil kilómetros de Moscú

El Ejército de Ucrania atacó la noche del viernes una planta estratégica de la industria militar rusa ubicada en la región de Udmurtia, a más de mil kilómetros al este de Moscú y a unos 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana, según informó este sábado el canal de Telegram Astra.

De acuerdo con esa fuente, el objetivo fue la fábrica de maquinaria Votkinsk, donde se fabrican los misiles balísticos hipersónicos Oréshnik.

El ataque habría sido perpetrado durante la noche y provocó daños en al menos dos talleres del complejo industrial, considerado parte de la infraestructura militar estratégica de Rusia.

Ucrania ataca fábrica de misiles rusos a más de mil kilómetros de Moscú. Imagen referencial.

Según el Ministerio de Sanidad regional, once personas resultaron heridas durante el ataque. De ellas, tres debieron ser hospitalizadas, una en estado grave, informó el medio Meduza.

El gobernador de Udmurtia, Alexandr Brechálov, confirmó en redes sociales que una de las infraestructuras de la república fue alcanzada, aunque evitó precisar el lugar exacto. Además, señaló que se trató de un ataque con drones de ala fija y confirmó la existencia de personas lesionadas.

Importancia estratégica del objetivo

La planta de Votkinsk no solo produce los misiles Oréshnik, sino también los misiles Iskander —utilizados de forma recurrente por Rusia en ataques contra Ucrania— y los misiles balísticos intercontinentales Tópol-M. Debido a su relevancia militar, la fábrica ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.

Mientras Astra aseguró, citando a testigos y residentes de la zona, que el ataque se realizó con drones, medios ucranianos sostienen que el complejo fue alcanzado por misiles de crucero de fabricación ucraniana Flamingo, y no por aparatos no tripulados.

Hasta ahora, las autoridades rusas no han entregado detalles adicionales sobre la magnitud de los daños ni han confirmado oficialmente el tipo de armamento utilizado en el ataque.