Ucrania cifra en cerca de 630 los drones y misiles lanzados por Rusia durante su última oleada de ataques

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han cifrado este jueves en cerca de 630 los drones y misiles lanzados por Rusia durante su última oleada de ataques, que han dejado al menos catorce muertos en la capital, Kiev, antes de asegurar que los sistemas de defensa aérea lograron derribar alrededor de 590 de ellos.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que 589 de los 629 drones y misiles fueron interceptados, incluidos 563 drones kamikaze tipo ‘Shahed’ y señuelos, un misil hipersónico Kinzhal, siete misiles balísticos Iskander y 18 misiles de crucero Kh-101.

“El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las tropas antimisiles, las unidades de guerra electrónica y sistemas no tripulados y los grupos de fuego móvil de las Fuerzas de Defensa de Ucrania”, ha dicho, antes de afirmar que, sin embargo, se registraron impactos en trece ubicaciones, mientras que los fragmentos de las interceptaciones cayeron en 26 lugares.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha acusado a Moscú de lanzar un “ataque masivo” contra Kiev y ha denunciado “un asesinato horrible y deliberado de civiles”. “Los rusos no optan por poner fin a la guerra, sino por nuevos ataques”, ha lamentado, antes de reclamar “nuevas sanciones duras” contra las autoridades rusas por su invasión de Ucrania.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha sostenido que el ataque ha sido ejecutado con “armas de largo alcance y alta precisión”, incluidos misiles hipersónicos Kinzhal y drones, contra “empresas del complejo militar-industrial y bases aéreas en Ucrania”. “Los objetivos han sido logrados. Todos los objetivos designados han sido golpeados”, ha zanjado, sin pronunciarse sobre las denuncias sobre víctimas civiles.