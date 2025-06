Ucrania inflige su mayor ataque a la aviación rusa previo a encuentro con Moscú en Estambul

Las fuerzas de Ucrania lanzaron un ataque masivo con drones contra cuatro aeródromos en el interior de Rusia que albergaban bombarderos estratégicos utilizados en ataques aéreos, dijeron funcionarios el domingo, en posiblemente su ataque más audaz de la guerra.

“Hasta este momento, se ha informado que más de 40 aviones han sido derribados”, dijo un funcionario al diario Financial Times, y agregó que los drones atacaron cuatro aeródromos militares rusos en “una operación coordinada” a miles de kilómetros de la línea del frente.

Según el diario The Guardian, las afirmaciones no pudieron verificarse de forma independiente. Pero, de confirmarse, los ataques marcarían el ataque con drones más dañino de Ucrania en la guerra hasta la fecha, en medio de una escalada de incursiones transfronterizas antes de las conversaciones de paz previstas para el lunes en Estambul.

“Los servicios de seguridad ucranianos están llevando a cabo una operación especial a gran escala destinada a destruir bombarderos enemigos lejos del frente, en Rusia”, dijo un funcionario citado por Agence France-Presse, añadiendo que se había producido un incendio en la base aérea de Belaya.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que los ataques fueron realizados por la agencia de inteligencia interna SBU de Ucrania y que habían afectado simultáneamente cuatro bases aéreas militares rusas.

En esta foto compartida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente ruso, Vladímir Putin (centro), habla con periodistas en el Centro Educativo Sirius de Sochi el 19 de mayo de 2025, tras una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump. Foto: AFP VYACHESLAV PROKOFYEV

Entre los más de 40 aviones supuestamente alcanzados se encontraban bombarderos estratégicos Tu-95 y Tu-22, que Rusia utiliza para disparar misiles de largo alcance contra ciudades ucranianas.

Reuters afirmó que la fuente proporcionó imágenes de video que, según informes, muestran los ataques, en los que se incendiaron varias aeronaves de gran tamaño que parecían ser bombarderos Tu-95. Este se utilizó originalmente para transportar bombas nucleares y ahora lanza misiles de crucero.

Varios medios de comunicación rusos y ucranianos informaron que Ucrania llevó a cabo la operación lanzando drones desde camiones estacionados cerca de aeródromos militares en el interior de Rusia.

Según una fuente citada por el diario Ukrainska Pravda, la operación, denominada “Telaraña”, llevaba más de 18 meses preparándose. El medio informó que los drones se introdujeron primero de contrabando en Rusia y posteriormente se ocultaron bajo el techo de pequeñas estructuras de madera montadas en los camiones. El domingo, los techos se abrieron a distancia y los drones despegaron hacia aeródromos militares rusos.

Mash, un canal de Telegram con enlaces a los servicios de seguridad de Rusia, publicó imágenes que parecían mostrar a hombres en la región de Irkutsk, en Siberia, subiéndose a un camión en un intento de evitar el lanzamiento de drones.

Imágenes de varios aeródromos militares en toda Rusia mostraron aviones destruidos y envueltos en llamas, aunque la magnitud total de los daños aún no está clara.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, asiste a una conferencia de prensa conjunta con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa (no en la foto), en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 1 de diciembre de 2024. Foto: Archivo Alina Smutko

En un clip, filmado en la base aérea en llamas de Voskresensk , en la región de Moscú, se escucha a un militar ruso decir: “Está jodido aquí”, mientras varios bombarderos arden en el fondo.

El ataque masivo se produjo cuando el presidente del país, Volodymyr Zelensky, dijo que enviaría un equipo de negociadores a Estambul para otra ronda de conversaciones de paz.

Según personas familiarizadas con la operación, que hablaron con el Financial Times, el ataque con drones fue planeado con más de un año de antelación y supervisado personalmente por Zelensky. Se utilizaron docenas de pequeños drones con vista en primera persona, armados con explosivos.

Desde que comenzó la invasión a gran escala en febrero de 2022, Ucrania se ha visto superada crónicamente por Rusia en cuanto a potencia de fuego militar. Sin embargo, ha desarrollado una flota ágil y considerable de drones de ataque que utiliza para atacar al ejército y la infraestructura energética rusa.

Un ex oficial ucraniano que dirige el grupo analítico Frontelligence Insight dijo al Financial Times que si bien el daño probablemente no influiría directamente en la posición de Rusia en el campo de batalla, aun así era significativo.

“Esto sí reduce las capacidades estratégicas de Rusia, es decir, la capacidad de proyectar poder globalmente, la capacidad de lanzar ataques nucleares y la postura militar general en Eurasia”, afirmó. “Cuando el Estado Mayor ruso planea guerras, no se centra únicamente en un teatro de operaciones ni en una parte específica del frente. Evalúa las capacidades militares y proyecta cómo ejecutar la voluntad política de los líderes”.

Según se informa, la base aérea de Belaya que fue atacada el domingo se encuentra en la región rusa de Irkutsk, a más de 4.000 kilómetros de Ucrania.

El periódico ucraniano Kyiv Independent informó que el gobernador de la región, Igor Kobzev, confirmó más tarde “un ataque con drones contra una unidad militar en la aldea de Sredny”, pero no dio más detalles.

El ataque se produjo cuando los investigadores rusos dijeron que creían que “explosiones” habían causado el colapso de dos puentes en las regiones fronterizas de Kursk y Bryansk durante la noche, descarrilando trenes, matando al menos a siete personas e hiriendo a docenas.

En Bryansk, fronterizo con Ucrania , un puente de carretera se derrumbó sobre una vía férrea la noche del sábado, descarrilando un tren de pasajeros con destino a Moscú y causando la muerte de al menos siete personas. Un puente ferroviario en la vecina Kursk también se derrumbó durante la noche, descarrilando un tren de mercancías y dejando herido al conductor, según informaron las autoridades. Kursk también limita con Ucrania.

“También he definido nuestra posición antes de la reunión del lunes en Estambul”, que incluye prioridades para alcanzar “un alto el fuego completo e incondicional” y el regreso de los prisioneros y los niños secuestrados, dijo en las redes sociales.