Ucrania sitúa en casi 700 los niños muertos desde el inicio de la invasión rusa

Las autoridades de Ucrania han elevado este jueves a casi 700 la cifra de niños que han muerto desde el inicio de la invasión rusa, que comenzó hace ya casi cuatro años y ha dejado cientos de miles de muertos en territorio ucraniano, entre militares y civiles.

La Fiscalía ucraniana ha señalado en un comunicado que un total de 676 menores han fallecido desde que comenzó la guerra, mientras que 2.293 han resultado heridos. Asimismo, el documento sitúa en 19.546 los niños que han sido “deportados o llevados a la fuerza” a Rusia.

El pasado mes de noviembre, 38 personas murieron, entre ellas ocho niños, a causa de un ataque perpetrado por las fuerzas rusas contra la ciudad de Ternópil, capital de la provincia ucraniana homónima, situada en el oeste del país.

La ciudad de Ternópil concentró así gran parte de los ataques perpetrados por Rusia contra zonas del oeste del país, que afectaron también a Ivano-Frankivsk o Leópolis.