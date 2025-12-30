SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Un dron contra un muelle: Entregan detalles del supuesto ataque de la CIA en Venezuela

    El supuesto objetivo de la operación realizada la semana pasada era una instalación que Washington consideraba utilizada por la banda criminal Tren de Aragua.

    Fernando Fuentes 
    Fernando Fuentes
    El Pentágono ha estacionado varios drones MQ-9 Reaper, equipados con misiles Hellfire, en bases en Puerto Rico como parte de la campaña de presión.

    Los portales de los medios estadounidenses CNN y The New York Times afirman que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos fue el organismo que ejecutó un ataque con dron la pasada semana contra una instalación ubicada en un muelle remoto en la costa venezolana.

    Ambos medios coinciden en que “fuentes familiarizadas con la operación” informaron que el supuesto objetivo era una instalación que Washington consideraba utilizada por la banda criminal Tren de Aragua para almacenar narcóticos y cargarlos en embarcaciones, aunque no señalan en que punto específico del país se habría realizado el ataque, apunta el medio venezolano Efecto Cocuyo.

    Al preguntársele si la CIA había llevado a cabo el ataque, el presidente estadounidense Donald Trump respondió: “No quiero decirlo. Sé exactamente quién fue, pero no quiero decir quién fue”.

    Si embargo, CNN, citando fuentes, informó el lunes que la CIA había llevado a cabo un ataque con drones a principios de este mes contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela.

    No había nadie presente en la instalación en el momento del ataque, por lo que no hubo víctimas, según las fuentes citadas por la cadena de televisión.

    Las Fuerzas de Operaciones Especiales de EE.UU. proporcionaron apoyo de inteligencia a la operación, recalcaron las fuentes, subrayando su continua participación en la región. Pero la coronel Allie Weiskopf, vocera del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU., lo negó, diciendo: “Operaciones Especiales no apoyó esta operación, incluyendo el apoyo de inteligencia”.

    Trump reconoció en una entrevista el 26 de diciembre que EE.UU. destruyó algún tipo de “gran instalación de donde salen los barcos” al hablar sobre la campaña de su gobierno contra Venezuela. Consultado nuevamente sobre el tema el lunes, dijo que EE.UU. atacó “en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”. Pero se negó a comentar cuando le preguntaron si el ataque fue realizado por las fuerzas militares o la CIA.

    “Así que destruimos todos los barcos, y ahora atacamos el área”, dijo Trump el lunes. “Es el área de implementación, ahí es donde implementan, y eso ya no existe”.

    Una de las fuentes citadas por CNN dijo que el ataque tuvo éxito en destruir la instalación y sus embarcaciones, pero lo describió como mayormente simbólico ya que es solo una de muchas instalaciones portuarias utilizadas por los narcotraficantes que salen de Venezuela. Además, pareció atraer poca o ninguna atención, incluso dentro del país, en tiempo real.

    El ataque ocurrió en un muelle donde funcionarios estadounidenses creen que Tren de Aragua estaba almacenando narcóticos y potencialmente preparándose para trasladar las drogas a embarcaciones, indicaron fuentes citadas por The New York Times.

    Hasta ahora, Estados Unidos ha estado presionando a Venezuela mediante ataques militares contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas y la incautación de petroleros bajo sanciones. Estas operaciones se han llevado a cabo en aguas internacionales.

    Pero el ataque con drones de la CIA tuvo lugar dentro de Venezuela, probablemente el miércoles. En una entrevista radial el viernes, Trump afirmó que el ataque había tenido lugar dos días antes, señaló el periódico.

    Según el Times, no está claro si el dron utilizado en la misión era propiedad de la CIA o se había prestado al Ejército estadounidense. Oficiales militares declinaron hacer comentarios el lunes. El Pentágono ha estacionado varios drones MQ-9 Reaper, equipados con misiles Hellfire, en bases en Puerto Rico como parte de la campaña de presión.

