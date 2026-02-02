“Un espíritu pionero”: Lula destaca logros de Bachelet y celebra su su candidatura a la ONU

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto público en Brasilia REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE BRASIL/RICARDO STUCKERT

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha celebrado esta jornada la oficialización de parte del gobierno de Chile de la inscripción de la excandidata Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU, hecho que se realiza con el respaldo tanto de Brasil como de México.

“Brasil se enorgullece de apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU”, señaló al respecto mediante redes sociales el mandatario de Brasil. “En ocho décadas de historia, es hora de que la organización finalmente sea liderada por una mujer”.

Sobre esto, Lula destacó que la carrera de Bachelet “está marcada por un espíritu pionero”.

“Fue la primera mujer en presidir Chile en dos ocasiones y la primera en ocupar los cargos de Ministra de Defensa y Ministra de Salud en su país”, recordó. Y dentro del sistema de las Naciones Unidas, “desempeñó un papel decisivo en la creación y consolidación de ONU Mujeres, como su primera directora ejecutiva, dando alcance institucional a la agenda de igualdad”.

Y como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, añadió, “trabajó para proteger a los más vulnerables, promover el reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, y dar voz a quienes más necesitan ser escuchados”.