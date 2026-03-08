SUSCRÍBETE
    Mundo

    Un séptimo militar estadounidense fallece durante conflicto entre EE.UU., Israel e Irán

    Anteriormente seis militares habían fallecidos en Kuwait, los primeros desde el inicio de los conflictos entre Estados Unidos, Israel e Irán a finales de febrero.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Créditos: Comando Central de Estados Unidos

    El Comando Central de Estados Unidos confirmó el fallecimiento de un nuevo militar por ataques iraníes, quien habría resultado gravemente herido en una ofensiva en Arabia Saudita el 1 de marzo.

    Las autoridades dijeron que la identidad de la víctima quedará en reserva por 24 horas después de haber dado aviso a su familia.

    Con esto, ya son siete los militares estadounidenses que han perdido la vida en lo que llevan desde el comienzo de la “Operación Furia Épica”, como ha catalogado el gobierno de Estados Unidos a las ofensivas en Irán.

    Los primeros seis murieron tras un ataque con drones iraníes en un puerto civil en Kuwait. Sus restos fueron repatriados a Estados Unidos y llegaron hasta la Base de la Fuerza Área Dover en el estado de Delaware este sábado, donde el presidente Donald Trump participó de un homenaje a los soldados caídos.

    Ante la pregunta sobre si atenderá a más homenajes como ese, el mandatario dijo “claro, lo odio, pero es parte de la guerra, ¿no?“.

    Desde Irán hasta la fecha el Ministerio de Salud reportó la muerte de al menos 1.200 personas desde el inicio de las hostilidades a finales de febrero.

    Más sobre:IránEstados UnidosComando Central EEUUArabia SauditaKuwait

