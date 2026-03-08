Un séptimo militar estadounidense fallece durante conflicto entre EE.UU., Israel e Irán

El Comando Central de Estados Unidos confirmó el fallecimiento de un nuevo militar por ataques iraníes, quien habría resultado gravemente herido en una ofensiva en Arabia Saudita el 1 de marzo.

Las autoridades dijeron que la identidad de la víctima quedará en reserva por 24 horas después de haber dado aviso a su familia.

Con esto, ya son siete los militares estadounidenses que han perdido la vida en lo que llevan desde el comienzo de la “Operación Furia Épica”, como ha catalogado el gobierno de Estados Unidos a las ofensivas en Irán.

Los primeros seis murieron tras un ataque con drones iraníes en un puerto civil en Kuwait. Sus restos fueron repatriados a Estados Unidos y llegaron hasta la Base de la Fuerza Área Dover en el estado de Delaware este sábado, donde el presidente Donald Trump participó de un homenaje a los soldados caídos.

Ante la pregunta sobre si atenderá a más homenajes como ese, el mandatario dijo “claro, lo odio, pero es parte de la guerra, ¿no?“.

Desde Irán hasta la fecha el Ministerio de Salud reportó la muerte de al menos 1.200 personas desde el inicio de las hostilidades a finales de febrero.