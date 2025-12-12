VOTA INFORMADO por $1100
    Venezuela acusa a EE.UU. de pretender “hacer una guerra” en Latinoamérica y el Caribe

    El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, además condenó la incautación de un buque petrolero y confirmó que cuatro aviones militares estadounidenses sobrevolaron zonas cercanas a la costa de su país.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Photo by Yuri CORTEZ / AFP YURI CORTEZ

    El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, acusó este viernes al gobierno de Estados Unidos de pretender “hacer una guerra” en Latinoamérica y el Caribe, en medio de las tensiones entre Washington y Caracas por el despliegue militar estadounidense en la región.

    “Cuando nos llaman mentirosos, tiene que haber una reacción. El pueblo de Estados Unidos debe entender que su gobierno es un instrumento para la guerra. Se quiere y se pretende, ahora aquí, en este hemisferio occidental, hacer una guerra en Latinoamérica y en el Caribe”, declaró Padrino durante el aniversario del Comando de Defensa Aeroespacial Integral.

    El ministro también afirmó que los venezolanos “claman por la paz”, asegurando que desde Washington “deben escuchar (...) la necesidad de resolver los conflictos a través del diálogo”.

    “En detrimento de la soberanía de los Estados, del respeto a las naciones y a sus democracias, se pretende cerrar el Caribe a los intereses de Estados Unidos, dominar políticamente los Estados, robarse, apropiarse de los recursos naturales del hemisferio”, aseveró el titular de la cartera ministerial.

    Asimismo, señaló que “el supremacismo se ha apoderado de esta administración actual de Estados Unidos, y pretenden arrodillar bajo un esquema de asedio de facto que tienen sobre Venezuela, empezando con sanciones” que son “instrumentos ilegales” y que impactan en la economía y el pueblo de Venezuela.

    Buque incautado: “violación del derecho internacional”

    El ministro de Defensa también se refirió al caso del buque petrolero interceptado recientemente por las tropas estadounidenses, asegurando que era una embarcación mercante de carácter civil y que fue asaltada al sur del país insular caribeño Granada.

    “Saliendo al Atlántico, un buque que haciendo ejercicio de libre comercio y de libre navegación, llevaba petróleo venezolano para otros mercados internacionales. Eso constituye una violación flagrante del derecho internacional y de la carta de Naciones Unidas. Una violación al derecho a la libre navegación, al libre comercio”, sostuvo.

    Además, Padrino describió la incautación como un “acto de piratería, burdo, grosero de ladronismo, cobarde, de imposición de la fuerza para apropiarse de recursos que no le pertenecen”. Para luego preguntar por el estado de los tripulantes: “¿Dónde están? ¿Quién los tiene secuestrados?”.

    Aviones militares de EE.UU. sobrevuelan territorio venezolano

    Este viernes además se confirmó que cuatro aviones militares estadounidenses fueron detectados sobrevolando zonas cercanas a la costa venezolana la tarde de este viernes.

    Dos de estas aeronaves, como informó la agencia EFE, se aproximaron especialmente a La Orchila, la isla que funciona como búnker y punto de resguardo para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

    Como consignó Infobae, los registros del portal internacional de seguimiento aéreo Flightradar24 registraron el operativo que involucró dos cazas F/A-18F Super Hornet -identificados bajo la denominación #RHINO- y dos aviones de guerra electrónica EA-18G Growler, con los códigos de vuelo #GRZZLY1 y #GRZZLY2.

    Este sobrevuelo, según Flightradar24, se registró alrededor de las 16:00, hora local (15:00 horas en Chile), y mantuvo una trayectoria que llevó a los cazas a operar en espacio internacional, pero muy próximos a aguas territoriales venezolanas.

