Venezuela acusa a EE.UU. de volar aviones militares cerca de sus costas

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, habla durante una marcha, en Caracas, Venezuela, el 23 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua

Venezuela acusó a Estados Unidos de amenazar su seguridad luego de que al menos cinco aviones de combate estadounidenses se acercaran a sus costas, dijo el jueves el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

“Denuncio este acoso militar ante el mundo”, declaró Padrino durante un discurso televisado por la televisión estatal. “Esta es una gran amenaza”.

Padrino no dio más detalles sobre cuándo se realizaron las incursiones, si los aviones ingresaron al espacio aéreo venezolano ni si las fuerzas venezolanas responderán. Solo dijo que Maduro ya les había dado instrucciones en medio de la situación, las cuales debían seguirse, sin dar más detalles.

El sistema integrado de defensa aérea de Venezuela detectó los aviones volando con características similares: 400 nudos a una altitud de 35.000 pies, dijo Padrino, y agregó que Venezuela estaba “observando” y no estaba “intimidada”.

Los presuntos sobrevuelos son la última señal de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, con la administración Trump posicionando buques de guerra en el sur del Caribe para llevar a cabo ataques antinarcóticos. Al menos 14 personas han muerto en las últimas semanas en ataques estadounidenses contra pequeñas embarcaciones que, según el gobierno, transportaban drogas desde Venezuela.

Un vehículo blindado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) realiza un ejercicio de tiro durante una jornada de adiestramiento en el Fuerte Tiuna, en Caracas, Venezuela, el 13 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua [e]MARCOS SALGADO

El presidente Donald Trump dijo esta semana que Estados Unidos ahora comenzará a “vigilar” y perseguir las redes de narcotráfico que operan desde Venezuela “también por tierra”, lo que indica una posible escalada del enfoque marítimo a posibles operaciones terrestres contra los carteles venezolanos.

Los comentarios de Padrino coinciden con informes de que la administración Trump había designado los carteles de la droga que operan en el Caribe como “combatientes ilegales” y que Estados Unidos estaba ahora en un “conflicto armado no internacional”, dijo Associated Press, citando un memorando de la administración y personas familiarizadas con el asunto.

El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.