Venezuela continúa con jornada de ejercicio militares mientras Diosdado Cabello carga contra EE.UU.

El gobierno de Venezuela desarrolló durante este sábado una nueva serie de ejercicios militares en el contexto de las crecientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

La acción fue detallada a través de una publicación en Telegram por el presidente Nicolás Maduro. “Hoy, sábado 4 de octubre, día de Ejercicios Militares Especiales, un despliegue total: la FANB, la Milicia Bolivariana, las 335 ADI y las 15.751 Bases Populares de Defensa Integral (BPDI) se movilizan y asumen el compromiso”, escribió en la publicación.

“Nosotros nos estamos preparando para cualquier circunstancia, para cualquier situación, sin descuidar nuestro país”, detalló al respecto el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela​, Diosdado Cabello, en declaraciones recogidas por Telesur.

Cabello también cargó durante la jornada contra Estados Unidos, al que acusó de buscar “solucionar un problema político que ellos mismos crearon”.

" El mundo sabe que Estados Unidos no está luchando contra el narcotráfico, solo quieren apoderarse de los recursos naturales de Venezuela y Colombia “, agregó al respecto.

Durante la jornada, según el detalle entregado por el general en jefe del Ejército venezolano, Vladimir Padrino López, se analizaron las estructuras de mando, coordinaciones entre las jefaturas y el estado de las comunicaciones.

Ataques a lanchas por parte de Estados Unidos

La preparación militar en Venezuela se da en un contexto en que Estados Unidos continúa en aguas del Mar Caribe y donde ha proseguido con sus ataques a lanchas con cargamentos con droga.

Durante la jornada del viernes, una lancha fue destruida por Estados Unidos frente a las costas venezolanas. La acción dejó cuatro fallecidos.

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo”, señaló al respecto el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.