Venezuela denuncia “amenazas” para la región ante el despliegue de buques de EE.UU. hacia sus costas

El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro advirtió que las acciones de Estados Unidos revelan su “falta de credibilidad” y ponen en riesgo la “paz y estabilidad” de toda la región. Su reacción tiene lugar después de que el Ejecutivo de Donald Trump asegurara que usará “todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”.

#MUNDO| La cancillería venezolana calificó como una “desesperación” las acusaciones de Estados Unidos en las que vinculan el narcotráfico a Venezuela y advirtió que las “amenazas y difamaciones (...) ponen en riesgo la paz y la estabilidad de toda la región, incluyendo la Zona de… pic.twitter.com/ZqmlI1OEde — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 19, 2025

“Estas amenazas no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la Zona de Paz declarada por la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño), espacio que promueve la soberanía y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos”, sostuvo la Cancillería venezolana.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este mismo martes que Estados Unidos está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, tras ser preguntada sobre el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

REPORTER: Is the president considering boots on the ground in Venezuela?



LEAVITT: President Trump has been clear and consistent that he's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding in to our country. Maduro is not a legitimate president pic.twitter.com/c6dCCiADMd — Aaron Rupar (@atrupar) August 19, 2025

De acuerdo con fuentes en Washington citadas por medios locales y agencias internacionales, tres destructores estadounidenses con misiles guiados Aegis viajarán cerca a las costas de Venezuela como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.

Las fuentes, según Reuters, confirmaron que los barcos son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, sostuvo que el proceso duraría varios meses y que el plan era que operaran en espacio aéreo internacional y aguas internacionales.