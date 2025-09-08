Venezuela despliega 25.000 soldados en su frontera con Colombia para “combatir el narcotráfico”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este domingo el despliegue de 25.000 efectivos del Ejército en su frontera con Colombia y en la costa caribeña para combatir el narcotráfico, en medio de las crecientes hostilidades con Estados Unidos.

Las que alcanzaron su punto álgido la semana pasada con el ataque de Washington a una embarcación en aguas del país latinoamericano que presuntamente transportaba droga, matando a 11 supuestos miembros de la banda Tren de Aragua.

“Ordené el despliegue de 25.000 hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para reforzar las Operaciones de las Unidades de Reacción Rápida (URRAS) en la Zona Binacional de Paz con Colombia y la fachada caribeña, desde la Guajira hasta Falcón, y reforzar todas las todas las operaciones en la fachada oriental caribeña-atlántica de los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro”, comunicó Maduro en su canal de Telegram.

En un vídeo también difundido por el mandatario venezolano, el jefe del Estado Mayor, Vladimir Padrino López, explicó que el objetivo del despliegue, en el que también participan “medios navales pluviales con drones bien equipados”, es “comprobar la no existencia de cultivos ilícitos” y “bloquear la zona de posible narcotráfico”.

“Recuerden ustedes que esto se constituye en una ruta del narcotráfico donde siempre hemos estado enfrentándolo y recordar también que fue la ruta de la operación Gedeón financiada por el narcotráfico bajo el gobierno de Iván Duque”, agregó sobre el expresidente de Colombia.

Padrino aseguró además que empleará “todos los medios disponibles” de la Armada y de la aviación militar venezolanas, porque “nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros”, en una disimulada alusión a la Administración de Donald Trump, quien acusa a Maduro y a su Gobierno de estar detrás de la droga que llega a EE.UU.