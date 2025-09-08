SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Venezuela despliega 25.000 soldados en su frontera con Colombia para “combatir el narcotráfico”

“Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros”, indicó el jefe del Estado Mayor, Vladimir Padrino López, en clara alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por 
Europa Press
Soldados del Ejército de Venezuela. JUAN CARLOS HERNANDEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO JUAN CARLOS HERNANDEZ / ZUMA PRE

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este domingo el despliegue de 25.000 efectivos del Ejército en su frontera con Colombia y en la costa caribeña para combatir el narcotráfico, en medio de las crecientes hostilidades con Estados Unidos.

Las que alcanzaron su punto álgido la semana pasada con el ataque de Washington a una embarcación en aguas del país latinoamericano que presuntamente transportaba droga, matando a 11 supuestos miembros de la banda Tren de Aragua.

Ordené el despliegue de 25.000 hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para reforzar las Operaciones de las Unidades de Reacción Rápida (URRAS) en la Zona Binacional de Paz con Colombia y la fachada caribeña, desde la Guajira hasta Falcón, y reforzar todas las todas las operaciones en la fachada oriental caribeña-atlántica de los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro”, comunicó Maduro en su canal de Telegram.

En un vídeo también difundido por el mandatario venezolano, el jefe del Estado Mayor, Vladimir Padrino López, explicó que el objetivo del despliegue, en el que también participan “medios navales pluviales con drones bien equipados”, es “comprobar la no existencia de cultivos ilícitos” y “bloquear la zona de posible narcotráfico”.

“Recuerden ustedes que esto se constituye en una ruta del narcotráfico donde siempre hemos estado enfrentándolo y recordar también que fue la ruta de la operación Gedeón financiada por el narcotráfico bajo el gobierno de Iván Duque”, agregó sobre el expresidente de Colombia.

Padrino aseguró además que empleará “todos los medios disponibles” de la Armada y de la aviación militar venezolanas, porque “nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros”, en una disimulada alusión a la Administración de Donald Trump, quien acusa a Maduro y a su Gobierno de estar detrás de la droga que llega a EE.UU.

Más sobre:VenezuelaMaduroEjércitonarcotráficofronteraColombiacosta caribeña

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump reitera su confianza en alcanzar “muy pronto” un alto el fuego en la Franja de Gaza

Corea del Sur repatriará esta semana a los 300 ciudadanos detenidos por las autoridades de inmigración en EE.UU.

Milei ante dura derrota legislativa: “Hemos tenido un revés y hay que asumirlo con responsabilidad”

Doble homicidio en Puente Alto: hermanos fueron acribillados con múltiples disparos

Oficialismo sufre paliza en legislativas de la provincia de Buenos Aires y Milei ve amenazado el rumbo de la economía

Gobierno de Milei sufre contundente derrota frente al peronismo en legislativas en provincia de Buenos Aires

Lo más leído

1.
Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

2.
Romería al Cementerio General: Carabineros reporta desórdenes y detenidos

Romería al Cementerio General: Carabineros reporta desórdenes y detenidos

3.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

4.
DMC anuncia vientos que podrían alcanzar rachas de 100km/h: seis regiones del país se verán afectadas

DMC anuncia vientos que podrían alcanzar rachas de 100km/h: seis regiones del país se verán afectadas

5.
Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Doble homicidio en Puente Alto: hermanos fueron acribillados con múltiples disparos
Chile

Doble homicidio en Puente Alto: hermanos fueron acribillados con múltiples disparos

Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

Disturbios durante romería al Cementerio General dejan 57 detenidos, 11 de ellos adolescentes

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000
Negocios

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000

Empresa a cargo de la producción de harina Pan en Chile comenzó retiro de lote afectado con fumonisina

Abogados de Chile y EE.UU., interrogatorios y millones de dólares: la investigación de SQM por instrucción de la SEC

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología
Tendencias

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Koychi, la cadena de comida coreana, inauguró su local más grande en Chile: ¿dónde queda?

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

El sorprendente Limache vence a un atribulado Deportes La Serena y se ilusiona con la final de la Copa Chile
El Deportivo

El sorprendente Limache vence a un atribulado Deportes La Serena y se ilusiona con la final de la Copa Chile

Carlos Alcaraz a Jannik Sinner, tras ganar el US Open: “Te veo más que a mi familia”

Carlos Alcaraz vuelve a conquistar Nueva York: el español vence a Sinner, gana el US Open y recupera el N°1 del mundo

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes
Cultura y entretención

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes

El regreso a Chile de Katy Perry: una cátedra de pop en vivo

De excesos y cautelas

Trump reitera su confianza en alcanzar “muy pronto” un alto el fuego en la Franja de Gaza
Mundo

Trump reitera su confianza en alcanzar “muy pronto” un alto el fuego en la Franja de Gaza

Corea del Sur repatriará esta semana a los 300 ciudadanos detenidos por las autoridades de inmigración en EE.UU.

Milei ante dura derrota legislativa: “Hemos tenido un revés y hay que asumirlo con responsabilidad”

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas