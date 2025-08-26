Venezuela pide apoyo al secretario general de la ONU “para restablecer la sensatez” tras las “amenazas” de EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, posa para una foto con el secretario general de la ONU, António Guterres, en la Cumbre G77+ China en La Habana, Cuba, el 15 de septiembre de 2023. Foto: Archivo

El Gobierno de Venezuela ha pedido este martes al secretario general de la ONU, António Guterres, apoyo “para restablecer la sensatez” después de que Estados Unidos haya ofrecido 50 millones de dólares de recompensa por el presidente Nicolás Maduro y el despliegue de buques en sus costas.

“Solicitamos el apoyo al secretario general de la ONU para restablecer la sensatez. En este sentido, compartimos nuestras preocupaciones ante el despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares de EE.UU. en el Caribe, atentando contra la paz”, ha anunciado el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, a través de su canal de Telegram.

El canciller de Venezuela, Yván Gil. Foto: X @CancilleriaVE.

Así, se ha pronunciado el jefe de la diplomacia venezolana tras haber mantenido una reunión con el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, “con el fin de fortalecer nuestra cooperación en un marco de respeto a la soberanía”. “Discutimos las amenazas que enfrenta la región por parte de Estados Unidos”, ha indicado.

En un contexto de “falsas narrativas, pretexto para justificar agresiones contra” el país latinoamericano, Gil ha remarcado que la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) ratificó en su informe anual a Venezuela como territorio libre de cultivos ilícitos.