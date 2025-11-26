Venezuela recibe vuelo con 175 migrantes deportados de EE.UU. en medio de las tensiones con Washington

Las autoridades de Venezuela recibieron este miércoles un vuelo con 175 migrantes deportados de Estados Unidos en medio de la cancelación de vuelos internacionales que generó una alerta estadounidense sobre “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe, tras el despliegue militar de Washington en la región.

El Ministerio de Transporte venezolano detalló que el avión de Eastern Airlines, procedente de Arizona, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a las llegó a las 11.45 hora local (12.45 de Chile), transportando de vuelta al país a 142 hombres y 26 mujeres, además de dos adolescentes y cinco niños.

En un comunicado publicado en redes sociales, la cartera de justicia precisó que en el vuelo de repatriación se encontraba un menor, identificado como Aidan Isaac, que “permaneció retenido durante varios meses por las autoridades estadounidenses”.

“Un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de la seguridad del Estado ofreció a este grupo de venezolanos atención médica, psicológica, social y legal”, añadió en la publicación.

El ministerio informó además que Estados Unidos solicitó autorizaciones especiales para operar “rutas de repatriación con aviones estadounidenses”, criticando el que se le otorgaran permisos mientras este mismo país “insta a las aerolíneas extranjeras a suspender vuelos hacia Venezuela”.

“La llegada de esta aeronave demuestra la seguridad de nuestro espacio aéreo, pese a la narrativa que quiere vender el gobierno del presidente Donald Trump, imponiendo restricciones a las líneas aéreas extranjeras que mantienen vuelos comerciales hacia Venezuela», afirmó el organismo en Instagram.

Además anunció que espera que en los próximos días arriben otros vuelos a territorio venezolano “bajo el mismo esquema de repatriación”.

Las cancelaciones de vuelos a Venezuela

La oleada de cancelaciones de vuelos hacia y desde Venezuela surgió después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitiera el pasado 21 de noviembre una advertencia a las aeronaves civiles que circulan por el espacio aéreo venezolano.

En esta notificó sobre el peligro del “aumento de la actividad militar” en medio de un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en la región.

Luego de esto, Iberia, Air Europa, Plus Ultra, Tap, Avianca, Gol, Latam, Caribbean Airlines y Turkish Airlines, anunciaron la suspensión de sus vuelos.

Una decisión que mantuvieron a pesar del ultimátum de 48 horas que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) de Venezuela dio este martes para que las aerolíneas retomaran sus operaciones, a riesgo de perder sus derechos de tráfico en dicha nación.