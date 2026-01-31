SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Violentos enfrentamientos entre la policía italiana y manifestantes por cierre de centro social en Turín

    Una marcha convocada en contra del desalojo de un edificio ocupado por agrupaciones sociales derivó en un choque entre protestantes y fuerzas policiales que dejó decenas de heridos. La primera ministra, Giorgia Meloni, calificó lo ocurrido como “grave e inaceptable".

    Por 
    Lya Rosen
    Imagen @PasdaranFiSud en X

    Una manifestación organizada este sábado en Turín, noroeste de Italia, en protesta por el desalojo reciente de un edificio que era ocupado desde 1996 por agrupaciones sociales, concluyó con violentos enfrentamientos entre la policía y algunos manifestantes encapuchados que dejaron varios heridos y personas arrestadas.

    La marcha, convocada para resistir el desalojo del centro cultural Askatasuna, se había desarrollado pacíficamente por las calles de la ciudad italiana, pero al atardecer varios grupos con pasamontañas comenzaron a lanzar bengalas y fuegos artificiales en contra de los agentes policiales, los cuales respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua.

    Imagen @conoscountizio en X

    Como mostraron varias cadenas de televisión que cubrían la marcha, gran parte de los manifestantes dejaron el lugar, mientras que los más violentos comenzaron a prender fuego a varios basureros y a lanzar bombas molotov. Una de estas alcanzó un vehículo blindado de la policía, obligando a los agentes a salir rápidamente desde su interior.

    Los enfrentamientos entre fuerzas del orden y manifestantes duraron más de una hora y los medios reportaron en un primer momento seis heridos, ninguno de gravedad, y también arrestos de “decenas de protestantes”, aunque no se dieron números.

    Sin embargo, con el correr de la noche, las cifras de heridos fueron aumentando, primero a 11 y luego a entre 25 y 30, como dio a conocer el Centro de Operaciones de Emergencia 118, encargado de trasladarlos a diferentes centros asistenciales de la ciudad. Uno de ellos con un traumatismo torácico.

    Una de las imágenes obtenidas por la TV local mostró cómo un agente policial, identificado más tarde como Alessandro Calista de la Unidad Móvil de Padua, fue atacado durante la manifestación.

    Según informes, ya está hospitalizado y su estado no es grave, a pesar de haber recibido múltiples golpes tras ser rodeado por un grupo de encapuchados.

    El canal público RAI también denunció que uno de sus equipos fue agredido por los activistas mientras se encontraba informando sobre la manifestación.

    La reacción de la autoridades italianas

    Ante la violencia en que derivó la marcha, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, reaccionó con dureza y señaló desde sus redes sociales que “lo ocurrido hoy en Turín, durante la marcha de protesta contra el desalojo del edificio Askatasuna, es grave e inaceptable”.

    “El desalojo legítimo de un edificio ocupado ilegalmente se utilizó como pretexto para desencadenar violencia, incendios provocados, bombas incendiarias y ataques organizados, incluso atacando un vehículo blindado de la policía. Las imágenes del agente atacado hablan por sí solas: no se trata de manifestantes, sino de individuos que actúan como enemigos del Estado”, aseguró Meloni.

    Además, hizo un llamado al poder judicial para que ”desempeñe plenamente su papel, para garantizar que no se repita la laxitud que en el pasado ha anulado medidas sagradas contra quienes devastan nuestras ciudades y atacan a quienes las defienden".

    A ella se sumó el ministro de Defensa, Guido Crosetto, quien escribió en X que “estos no son manifestantes. Ni siquiera son criminales. Se comportan como enemigos, como terroristas, como guerrilleros; quieren causar daño, los mueve el odio. Si tuvieran otras armas, las usarían. Por eso deben ser tratados como lo que son, sin menosprecios, sin ningún tipo de circunstancias atenuantes”.

    Para luego expresar su “total solidaridad con las fuerzas policiales”, añadiendo que son “obligadas a soportar la violencia simplemente porque juraron protegernos a todos. No se puede confrontar a quienes se consideran en guerra con los Estados y sus servidores, tratándolos como si fueran manifestantes civiles y pacíficos. No lo son”.

