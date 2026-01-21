Von der Leyen advierte del cambio “permanente” en el orden mundial y llama a la UE a revisar su estrategia de seguridad

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avisado este miércoles desde el pleno del Parlamento Europeo de que el mundo asiste a un cambio “permanente” en el orden mundial por el que se impone el poder de la “fuerza bruta” -ya sea económica, militar o geopolítica-, y ha llamado a potenciar la “independencia” de la Unión Europea y a “revisar su estrategia global de seguridad”.

De este modo, la jefa del Ejecutivo comunitario ha defendido que es una “realidad” y una “necesidad” que Europa debe “acelerar” el impulso hacia la independencia económica, de seguridad, tecnológica y democrática. “Tenemos que estar en buena forma si queremos dar forma al mundo que nos rodea”, ha remachado.

Así, ha insistido en que en un mundo “cada vez más anárquico”, Europa necesita “sus propios resortes de poder”, entre los que ha enumerado una economía fuerte, una sólida capacidad de innovación, sociedades unidas con altos niveles de educación, talento y sistemas sanitarios y, “sobre todo, una capacidad real para defenderse”.

En este contexto, la conservadora ha subrayado la importancia de la “independencia” europea y ha pedido que sea una “oportunidad” para construir una Unión más fuerte, dispuesta a “abandonar la cautela tradicional” y “transformar la forma de pensar y actuar”. “El mundo cambia más rápido que nuestra mentalidad”, ha advertido.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha abordado también la crisis en Groenlandia evitando la confrontación directa con Estados Unidos , país aliado con el que ha dicho que Europa “no sólo está alineado, sino que trabajan juntos” en el marco de la OTAN, para garantizar la seguridad en el Ártico.

Con todo, ha querido dejar claro que Groenlandia es un pueblo “libre y soberano”, con derecho a la integridad territorial, y que sólo sus ciudadanos podrán decidir sobre su futuro.

También se ha referido sin nombrarla expresamente a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de gravar con nuevos aranceles las exportaciones de los países que han participado en maniobras militares en Groenlandia.

Von der Leyen ha considerado “inapropiado” activar aranceles adicionales y repetido la advertencia que lanzó la víspera desde Davos (Suiza) respecto al peligro de que una escalada entre aliados sólo puede “alentar a los adversarios” comunes.

“Estamos ante una encrucijada, Europa siempre prioriza el diálogo y las soluciones, pero está absolutamente preparada a reaccionar, si es necesario y sin tardar, de manera unida y mostrando determinación”, ha apuntado, tras recordar que este jueves los jefes de Estado y de Gobierno europeos se reunirán en Bruselas en una cumbre extraordinaria convocada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para coordinar la respuesta a la crisis de Groenlandia.

Más apoyo para Groenlandia

Así las cosas, la exministra de Defensa alemana ha asegurado que la Unión Europea aumentará de manera “masiva” sus inversiones en la isla del Ártico para apoyar la economía e infraestructuras locales, aunque no ha dado cifras más allá de recordar que Bruselas abrió representación en Groenlandia hace dos años y que la propuesta para el marco presupuestario post 2027 incluye ya un aumento de los fondos para este territorio autónomo danés.

También ha apuntado la necesidad de destinar parte del gasto de defensa europeo en comprar equipos específicos para reforzar la seguridad en el Ártico, así como de reforzar los acuerdos de seguridad con Reino Unido, Canadá, Noruega e Islandia, entre otros.

En cualquier caso, Von der Leyen ha defendido ante el pleno de la Eurocámara que la Unión deberá “reevaluar su estrategia de seguridad global” y tomar medidas para “adaptarse a las nuevas realidades de hoy en día”.

“El mundo ha cambiado tan rápidamente que Europa debe adaptarse a los cambios”, ha razonado, para pedir después que pese a la situación en Groenlandia no se descuiden otros frentes, por ejemplo el apoyo a Ucrania.

La presidenta de la Comisión ha aprovechado su discurso para defender también el polémico acuerdo comercial con Mercosur que la pasada semana firmó junto a Costa en Paraguay y ello a pesar del fuerte rechazo que genera el pacto en el campo europeo y de la oposición de media docena de países, entre ellos Francia, Polonia e Irlanda.

Von der Leyen lo ha definido como un acuerdo “histórico” con enormes beneficios para los europeos y su economía, al tiempo que ha apuntado que otro gran acuerdo, el que negocia el bloque con India, está a punto de ser concluido. “La semana próxima estaremos en India para cerrar un acuerdo inédito”, ha confiado, ante los eurodiputados.

“Creo que el acuerdo (con Mercosur) será beneficioso para el conjunto de nuestra economía y para cada uno de los Estados miembro, y que permitirá proteger a Europa de los riesgos a los que se enfrenta, garantizando su prosperidad y su seguridad”, ha insistido Von der Leyen, que el jueves se enfrentará a dos mociones de censura en la Eurocámara, una de ellas vinculada justamente a este acuerdo.