SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Von der Leyen advierte del cambio “permanente” en el orden mundial y llama a la UE a revisar su estrategia de seguridad

    La presidenta de la Comisión Europea ha defendido que es una “realidad” y una “necesidad” que Europa debe “acelerar” el impulso hacia la independencia económica, de seguridad, tecnológica y democrática.

    Por 
    Europa Press
    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. REUTERS/Yves Herman Yves Herman

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avisado este miércoles desde el pleno del Parlamento Europeo de que el mundo asiste a un cambio “permanente” en el orden mundial por el que se impone el poder de la “fuerza bruta” -ya sea económica, militar o geopolítica-, y ha llamado a potenciar la “independencia” de la Unión Europea y a “revisar su estrategia global de seguridad”.

    De este modo, la jefa del Ejecutivo comunitario ha defendido que es una “realidad” y una “necesidad” que Europa debe “acelerar” el impulso hacia la independencia económica, de seguridad, tecnológica y democrática. “Tenemos que estar en buena forma si queremos dar forma al mundo que nos rodea”, ha remachado.

    Así, ha insistido en que en un mundo “cada vez más anárquico”, Europa necesita “sus propios resortes de poder”, entre los que ha enumerado una economía fuerte, una sólida capacidad de innovación, sociedades unidas con altos niveles de educación, talento y sistemas sanitarios y, “sobre todo, una capacidad real para defenderse”.

    En este contexto, la conservadora ha subrayado la importancia de la “independencia” europea y ha pedido que sea una “oportunidad” para construir una Unión más fuerte, dispuesta a “abandonar la cautela tradicional” y “transformar la forma de pensar y actuar”. “El mundo cambia más rápido que nuestra mentalidad”, ha advertido.

    La jefa del Ejecutivo comunitario ha abordado también la crisis en Groenlandia evitando la confrontación directa con Estados Unidos, país aliado con el que ha dicho que Europa “no sólo está alineado, sino que trabajan juntos” en el marco de la OTAN, para garantizar la seguridad en el Ártico.

    Con todo, ha querido dejar claro que Groenlandia es un pueblo “libre y soberano”, con derecho a la integridad territorial, y que sólo sus ciudadanos podrán decidir sobre su futuro.

    También se ha referido sin nombrarla expresamente a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de gravar con nuevos aranceles las exportaciones de los países que han participado en maniobras militares en Groenlandia.

    Von der Leyen ha considerado “inapropiado” activar aranceles adicionales y repetido la advertencia que lanzó la víspera desde Davos (Suiza) respecto al peligro de que una escalada entre aliados sólo puede “alentar a los adversarios” comunes.

    “Estamos ante una encrucijada, Europa siempre prioriza el diálogo y las soluciones, pero está absolutamente preparada a reaccionar, si es necesario y sin tardar, de manera unida y mostrando determinación”, ha apuntado, tras recordar que este jueves los jefes de Estado y de Gobierno europeos se reunirán en Bruselas en una cumbre extraordinaria convocada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para coordinar la respuesta a la crisis de Groenlandia.

    Más apoyo para Groenlandia

    Groenlandia.

    Así las cosas, la exministra de Defensa alemana ha asegurado que la Unión Europea aumentará de manera “masiva” sus inversiones en la isla del Ártico para apoyar la economía e infraestructuras locales, aunque no ha dado cifras más allá de recordar que Bruselas abrió representación en Groenlandia hace dos años y que la propuesta para el marco presupuestario post 2027 incluye ya un aumento de los fondos para este territorio autónomo danés.

    También ha apuntado la necesidad de destinar parte del gasto de defensa europeo en comprar equipos específicos para reforzar la seguridad en el Ártico, así como de reforzar los acuerdos de seguridad con Reino Unido, Canadá, Noruega e Islandia, entre otros.

    En cualquier caso, Von der Leyen ha defendido ante el pleno de la Eurocámara que la Unión deberá “reevaluar su estrategia de seguridad global” y tomar medidas para “adaptarse a las nuevas realidades de hoy en día”.

    “El mundo ha cambiado tan rápidamente que Europa debe adaptarse a los cambios”, ha razonado, para pedir después que pese a la situación en Groenlandia no se descuiden otros frentes, por ejemplo el apoyo a Ucrania.

    La presidenta de la Comisión ha aprovechado su discurso para defender también el polémico acuerdo comercial con Mercosur que la pasada semana firmó junto a Costa en Paraguay y ello a pesar del fuerte rechazo que genera el pacto en el campo europeo y de la oposición de media docena de países, entre ellos Francia, Polonia e Irlanda.

    Von der Leyen lo ha definido como un acuerdo “histórico” con enormes beneficios para los europeos y su economía, al tiempo que ha apuntado que otro gran acuerdo, el que negocia el bloque con India, está a punto de ser concluido. “La semana próxima estaremos en India para cerrar un acuerdo inédito”, ha confiado, ante los eurodiputados.

    Creo que el acuerdo (con Mercosur) será beneficioso para el conjunto de nuestra economía y para cada uno de los Estados miembro, y que permitirá proteger a Europa de los riesgos a los que se enfrenta, garantizando su prosperidad y su seguridad”, ha insistido Von der Leyen, que el jueves se enfrentará a dos mociones de censura en la Eurocámara, una de ellas vinculada justamente a este acuerdo.

    Más sobre:MundoUnión EuropeaUEUrsula von der Leyen

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ramírez remarca que “hay espacio” para incluir al PNL al gobierno de Kast: “Ayer se nombró a menos del 1% de los cargos”

    Ingresa a Venezuela el primer giro por la venta de petróleo a Estados Unidos

    “No me dejaron opción”: el duro mensaje del hijo de Victoria y David Beckham sobre su familia

    Trump retoma su trayecto a Davos tras regresar a EE.UU. por un fallo en el avión presidencial

    Condenado a cadena perpetua el asesino del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe

    El oro no detiene su escalada y el precio avanza a pasos agigantados a los US$ 5.000

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 21 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 21 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Ramírez remarca que “hay espacio” para incluir al PNL al gobierno de Kast: “Ayer se nombró a menos del 1% de los cargos”
    Chile

    Ramírez remarca que “hay espacio” para incluir al PNL al gobierno de Kast: “Ayer se nombró a menos del 1% de los cargos”

    Incendios forestales: autoridades confirman el hallazgo de botellas plásticas con líquido acelerante

    Minuto a Minuto| Incendios forestales mantienen en alerta roja a regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía

    El oro no detiene su escalada y el precio avanza a pasos agigantados a los US$ 5.000
    Negocios

    El oro no detiene su escalada y el precio avanza a pasos agigantados a los US$ 5.000

    Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura

    Andrónico Luksic y sus sentimientos encontrados por el arribo de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería

    “No me dejaron opción”: el duro mensaje del hijo de Victoria y David Beckham sobre su familia
    Tendencias

    “No me dejaron opción”: el duro mensaje del hijo de Victoria y David Beckham sobre su familia

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Con los positivos estrenos de Palavecino y Giani: lo que dejó el primer partido de la UC de Garnero tras 45 días
    El Deportivo

    Con los positivos estrenos de Palavecino y Giani: lo que dejó el primer partido de la UC de Garnero tras 45 días

    Sofyan Amrabat le da un nuevo dolor de cabeza a Manuel Pellegrini en el Betis

    “Vete, quiero traer a Alexis”: el día que José Mourinho le exigió a Mkhitaryan que se vaya del Manchester United

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio
    Cultura y entretención

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Ingresa a Venezuela el primer giro por la venta de petróleo a Estados Unidos
    Mundo

    Ingresa a Venezuela el primer giro por la venta de petróleo a Estados Unidos

    Trump retoma su trayecto a Davos tras regresar a EE.UU. por un fallo en el avión presidencial

    Von der Leyen advierte del cambio “permanente” en el orden mundial y llama a la UE a revisar su estrategia de seguridad

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar