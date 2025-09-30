SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Zelenski envía una misión a Dinamarca para compartir la experiencia de Ucrania en la lucha contra drones rusos

“La experiencia ucraniana es la más relevante en Europa en este momento", señaló el mandatario ucraniano.

Por 
Europa Press
Foto: dron enviado por las fuerzas rusas para atacar Ucrania el 17 de octubre de 2022.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este martes del envío de una misión militar a Dinamarca para participar en unos ejercicios conjuntos para prepararse ante posibles amenazas que lleguen desde Rusia, un día después de que propusiera a la OTAN la creación de un escudo para repeler drones y cazas rusos.

“La experiencia ucraniana es la más relevante en Europa en este momento, y es nuestra experiencia, nuestros especialistas y nuestras tecnologías las que pueden convertirse en un elemento clave del futuro”, ha ensalzado el mandatario.

Zelenski confía en que estos ejercicios puedan servir para “sentar las bases de un nuevo sistema para contrarrestar drones rusos y de cualquier otro país”, incidiendo de nuevo en su idea de un “muro de drones europeo” como proyecto a gran escala para garantizar la seguridad aérea del viejo continente.

Para el presidente ucraniano, los resultados de esta colaboración con las autoridades danesas “constituirán un marco adecuado para la cooperación con otros países”, según ha dejado escrito en sus redes sociales.

Finlandia envía contingente a Dinamarca

No solo Ucrania ha enviado a sus propios especialistas a Dinamarca, uno de los varios países que en las últimas fechas ha denunciado la presencia de drones rusos en su espacio aéreo, junto a otros como Polonia, o los bálticos, lo que ha hecho saltar las alarmas en una OTAN que debate aún cómo responder a estas incursiones.

Así, el presidente finlandés, Alexander Stubb, ha anunciado el despliegue de un contingente antidrones para ayudar a Dinamarca a proteger su espacio aéreo y otras amenazas híbridas “como las que se han visto en los últimos días y semanas”.

“Este es un excelente ejemplo del tipo de cooperación nórdica que necesitamos”, ha valorado Stubb en un mensaje en su cuenta de X, en el que ha añadido que la Guardia Fronteriza finlandesa también apoyará estas maniobras.

Más sobre:UcraniaDinamarcaDronesRusia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kaiser comienza gira por Chile y lanza dura advertencia por Presupuesto: “Las AC son posibles hasta seis meses después del gobierno”

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

Procultura: Juzgado de Garantía de Antofagasta declara incompetencia y causa se traslada a Santiago

Con amplio contingente policial: autoridades afirman que proceso de desalojo y demolición en toma Calicheros ha sido “tranquilo”

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

4.
Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

5.
Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Rating del lunes 29 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 29 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Japón por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Japón por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Kairat Almaty vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Kairat Almaty vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

Kaiser comienza gira por Chile y lanza dura advertencia por Presupuesto: “Las AC son posibles hasta seis meses después del gobierno”
Chile

Kaiser comienza gira por Chile y lanza dura advertencia por Presupuesto: “Las AC son posibles hasta seis meses después del gobierno”

Procultura: Juzgado de Garantía de Antofagasta declara incompetencia y causa se traslada a Santiago

Rating del lunes 29 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Operadores financieros postergan el próximo recorte de tasas de interés
Negocios

Operadores financieros postergan el próximo recorte de tasas de interés

La actividad del comercio mantiene su ritmo en agosto y anota 17 meses consecutivos al alza

Ministro Grau defiende gestión de Montes y dice que “no es cierto” que no haya dinero para pagar a las constructoras

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google
Tendencias

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

La millonaria cifra que recibirá el ayuntamiento de Milán tras la venta del estadio San Siro al Inter y AC Milan
El Deportivo

La millonaria cifra que recibirá el ayuntamiento de Milán tras la venta del estadio San Siro al Inter y AC Milan

El cambio en la formación de Chile que alista Nicolás Córdova para enfrentar a Japón en el Mundial Sub 20

Alejandro Tabilo avanza con autoridad al cuadro principal del Masters 1000 de Shanghái

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

El distendido encuentro de Michelle Bachelet y Silvio Rodríguez que incluyó hasta regalos
Cultura y entretención

El distendido encuentro de Michelle Bachelet y Silvio Rodríguez que incluyó hasta regalos

Lily James y la cinta sobre la creadora de Bumble: “Soy sensible y quiero aportar honestidad a cada papel”

Silvio Rodríguez emociona al Movistar Arena con sus clásicos y su vigencia

La ONU se desmarca del plan de Trump para Gaza: “No es una propuesta nuestra”
Mundo

La ONU se desmarca del plan de Trump para Gaza: “No es una propuesta nuestra”

Trump da “tres o cuatro días” a Hamas para que responda a su propuesta de acuerdo para Gaza

YouTube y su millonario pago a Trump: el historial de demandas del presidente contra plataformas y medios de comunicación

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición