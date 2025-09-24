Zelenski ve “muy positivo” el “gran cambio” de Trump al afirmar que espera que Kiev “recupere sus tierras”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha valorado de forma “muy positiva” las declaraciones de este martes de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en las que ha mostrado un cambio radical de postura respecto al conflicto con Rusia al afirmar que espera que Kiev “recupere sus tierras”.

“Es un gran cambio por parte del presidente Trump. Esta publicación de Trump es un gran cambio. Es un gran cambio. Muy positivo”, ha señalado sin dar más detalles al ser preguntado sobre la importancia de las palabras del inquilino de la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense ha asegurado que “con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, (recuperar) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable”.

“¿Por qué no? Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana”, ha agregado en un mensaje publicado en Truth Social en el que ha vuelto a incidir en los “problemas económicos” de Moscú, asegurando que queda poco para que la población rusa se dé cuenta “de la verdadera naturaleza de esta guerra”.

El radical cambio de postura se produce tras una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebrada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en la que el mandatario le habría informado de las últimas novedades en el frente.

El presidente ucraniano ha rechazado en numerosas ocasiones que sus tropas abandonen la región del Donbás y la idea de un intercambio territorial con Rusia, aludiendo a que esta cesión podría servirle a Moscú de “trampolín” para iniciar una nueva ofensiva.

Desde que Trump mantuviese el pasado mes de agosto una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en el estado de Alaska, ha ido moderando sus palabras con respecto al conflicto ucraniano. El magnate republicano se había inclinado a un intercambio de territorio como parte de un posible acuerdo de alto el fuego entre las partes.