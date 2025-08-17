SUSCRÍBETE
Mundo

Zelensky afirma que el rechazo de Rusia a un alto al fuego complica las negociaciones de paz

El presidente ucraniano también reafirmó su compromiso por alcanzar un acuerdo y sostuvo que durante todo el día estuvo hablando con sus socios europeos.

Por 
Europa Press
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Foto: Instagram @zelenskyy_official

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aseguró que las negociaciones para alcanzar la paz se vuelven más complicadas si Rusia no deja de perpetrar ataques contra el territorio ucraniano, en declaraciones realizadas tras la cumbre de Alaska y ante su inminente visita a Washington este lunes.

“Vemos que Rusia rechaza numerosos llamamientos a un alto el fuego y aún no ha decidido cuándo cesará las matanzas. Esto complica la situación”, sostuvo Zelensky en un mensaje desde su cuenta personal en la red social X.

Para el líder ucraniano, que el presidente Vladimir Putin, no dé la “simple orden” de acabar con los ataques, “puede” significar que sea necesario un “gran esfuerzo” para que Rusia implemente una “coexistencia pacífica” con sus vecinos en el futuro.

Aún así, mantuvo su compromiso para alcanzar un acuerdo de paz y trabajar por la seguridad de Ucrania. “Detener las matanzas es un elemento clave para detener la guerra”, afirmó en la publicación.

Con la mirada puesta en la cita que sostrendrá con el presidente Trump este lunes, Zelensky informó que durante todo el día estuvo hablando con sus socios para unificar una coordinación en las negociaciones, conversaciones que continuarán durante este domingo.

“Nos estamos preparando para la reunión del lunes con el presidente Trump y agradezco la invitación. Es importante que todos coincidan en que es necesario un diálogo a nivel de líderes para aclarar todos los detalles y determinar qué pasos son necesarios y eficaces”, aseveró el mandatario.

Igualmente, para este domingo varios líderes europeos convocaron una cita de la denominada Coalición de Voluntarios, que aglutina a una treintena de países aliados de Ucrania. El encuentro volverá a ser telemático, tal como ocurrió el pasado miércoles, y en él abordarán la cumbre del viernes en Alaska y la futura reunión en Washington.

