    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    El mandatario ucraniano, en este sentido, llamó a sus aliados a continuar la asistencia militar a Kiev, mientras se conoció que este sábado delegaciones negociadoras de EE.UU. y Ucrania se reunirán en Miami, para tratar de cerrar acuerdos sobre garantías de seguridad y reconstrucción.

    Por 
    Lya Rosen
    Imagen @ZelenskyyUa en X

    El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó este viernes de “insuficientes” los suministros de defensa aérea de su país, tras revelar que varios sistemas estaban “sin misiles” hasta esta misma mañana.

    Durante su habitual discurso vespertino, Zelensky comenzó asegurando que Rusia está preparando una nueva ola de ataques a gran escala contra Ucrania, mientras el territorio ucraniano lidia con una crisis energética cada vez más profunda

    “Nuestra inteligencia informa que Rusia está preparando nuevos ataques masivos”, para luego añadir que su país se está coordinando estrechamente con sus aliados e instó a continuar la asistencia militar, en particular sistemas de defensa aérea y misiles.

    “Estamos hablando con franqueza con nuestros socios, tanto sobre misiles de defensa aérea como sobre los sistemas que tanto necesitamos. Los suministros son insuficientes. Estamos intentando acelerar el proceso, y es crucial que nuestros socios nos escuchen”, advirtió.

    Zelensky también pidió una mayor presión internacional sobre Rusia, diciendo que el silencio global sólo prolongaría la guerra . “La clave es que el mundo no se quede callado ante esto”, afirmó.

    Y luego apuntar: “Las guerras no terminan sin presión. Y es precisamente porque la presión es insuficiente que los rusos están haciendo todo esto”.

    La crisis energética en medio del invierno

    La advertencia del mandatario europeo llega en un momento en que Ucrania se enfrenta a una crisis energética cada vez más grave tras los repetidos ataques con misiles y drones rusos contra la red eléctrica del país.

    Estos ataques a la infraestructura energética, como detalla el diario The Kiev Independent, han dejado a millones de personas en todo el país, incluida la capital, sin calefacción ni electricidad en medio de las gélidas temperaturas invernales.

    En Kiev y otras ciudades importantes, las temperaturas se han mantenido muy por debajo del punto de congelación, con temperaturas máximas que apenas superan los -10º Celsius (14º Fahrenheit).

    La calefacción se ha reducido al mínimo en muchas zonas, mientras que los frecuentes cortes de electricidad imprevistos han limitado la capacidad de los residentes para encontrar fuentes de calor alternativas.

    Nueva reunión de las delegaciones de Ucrania y EE.UU.

    Esta tarde se confirmó además que mañana sábado se reunirán en Miami las delegaciones negociadoras de Estados Unidos y Ucrania, para tratar de cerrar los acuerdos sobre garantías de seguridad y reconstrucción.

    Las que, según Kiev, podrían llegar a firmarse durante el Foro Económico Mundial (FEM) que se celebrará la próxima semana en Davos (Suiza).

    “Los equipos negociadores de Estados Unidos y Ucrania tendrán otra ronda de conversaciones mañana en Miami”, indicó en redes sociales la embajadora de Ucrania en Washington, Olga Stefanishyna.

    En su publicación, Stefanishyna agregó que asistirán al encuentro el secretario del Consejo Nacional de Defensa y Desarrollo (NSDC) ucraniano, Rustem Umerov, y Kirilo Budanov, jefe de la oficina de la Presidencia.

    Sobre esta cita, Zelensky subrayó durante su discurso vespertino que “no es momento para conversaciones vacías ni reuniones formales”.

    “Necesitamos resultados para la gente real: para los ucranianos, para todos los europeos y para los estadounidenses”, apuntó, e insistió en la necesidad de que haya “seguridad” y un “desarrollo económico normal en el país”.

    “Todo esto debe reflejarse en los documentos pertinentes que estamos preparando, incluyendo la parte estadounidense”, concluyó.

