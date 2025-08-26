12 detenidos tras allanamiento a múltiples domicilios en Conchalí: sujetos tenían armas y chalecos antibalas

Un total de 12 sujetos fueron detenidos durante la mañana de este martes en un operativo policial llevado a cabo en la comuna de Conchalí.

El operativo fue realizado por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, quienes detuvieron a los individuos en el marco del allanamiento de cuatro domicilios vinculados al tráfico de drogas.

A raíz del hecho es que se logró la incautación de múltiples armas de fuego, así como distintos tipos de droga y dinero en efectivo.

Además, en la ocasión se incautaron cinco chalecos antibalas, 12 teléfonos celulares y tres automóviles, uno de los cuales mantenía encargo vigente por robo.

En conversación con Radio ADN el coronel de Carabineros, Marco Gutiérrez detalló que “es que a raíz de un proceso sistemático de inteligencia policial y de investigación de bandas criminales, ese el concepto preciso, tras una investigación y una coordinación con el Segundo Tribunal de Garantía, que el tribunal emitió la orden para poder efectuar esta diligencia de entrada y registro en dos sectores de la comuna de Conchalí, a cuatro domicilios”.

Según explicó, “hago la precisión que no solamente se trata de tráfico, sino que también situaciones que guardan relación con distintos delitos, de domicilio, lesiones, robos, distintas cosas que se generan en un entorno de organizaciones criminales, que no solamente está asociado en exclusiva al ámbito de drogas”.