26 sindicatos de Codelco se suman al paro nacional por cierre de Ventanas y descartan reunirse con el gobierno este miércoles

El pasado sábado, los dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) que agrupa a los sindicatos de Codelco, se reunieron con el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson y la ministra de Minería, Marcela Hernando, para abordar el cierre de la fundición de Ventanas de la empresa estatal, anunciado el viernes.

Tras el término de la cita, el presidente de la organización, Amador Pantoja informó que realizarán un paro nacional por no estar de acuerdo con el cierre anunciado: “Ya tenemos nuestra ruta trazada, nos vamos a dirigir a nuestra sede para hacer la conexión correspondiente con nuestros 15 federados para cerrar nuestros objetivos y después buscar el espacio con los 26 presidentes de los sindicatos y empezar a colocar las condiciones de cuándo iniciamos este inminente paro, no nos gustaría estar en esta posición, pero no nos siguen escuchando”.

Es así que esta tarde, a través de un comunicado, los trabajadores agrupados en la FTC, informaron que iniciarán el paro en las próximas horas “para revertir la decisión del gobierno y el Directorio de Codelco respecto al cierre de Fundición Ventanas y lograr las inversiones para que el cobre chileno siga fundiéndose y refinándose en Chile, a través del potenciamiento de las fundiciones del Estado, con pleno respeto y cuidado al medio ambiente y las comunidades”.

Por otra parte, Pantoja, en conversación con TVN, anunció que la paralización cuenta con la presencia de “26 sindicatos, 122 dirigentes sindicales de todas la divisiones, sindicatos a través de las empresas contratista, cerramos el acuerdo con Sinatrax en donde también va a estar con nosotros. Esta movilización conlleva aproximadamente 50.000 trabajadores en paralización, eso es lo que va a ocurrir y eso el gobierno tiene que entender. Es tiempo todavía que el gobierno recapacite y siempre vamos a estar por el diálogo”.

¿Qué piden al gobierno? “La inversión de los 54 millones de dólares hoy día resuelve el problema puntual de la contaminación, una contaminación que no es netamente responsabilidad de Ventanas”.

En tanto, sobre las conversaciones con la directiva de Codelco, Pantoja aclaró que “del directorio han habido intentos de contactarse con nosotros, pero ya tenemos la decisión tomada, por lo tanto, si ellos quieren de verdad hacer algo distinto que vaya en beneficio de Ventanas, de sus trabajadores, bien estamos disponibles”.

Sobre una eventual mesa de diálogo este miércoles con el gobierno, el presidente de la FTC explicó que “no hay ninguna”, y respecto a la discusión sobre la Ley 19.993, el Ministerio de Minería señaló que, para elaborar este proyecto convocó a representantes de las y los trabajadores del Cobre agrupados en la FTC, para mañana 22 de junio.

En concreto a esa reunión, el gremialista dijo que “el consejo decidió no participar por una razón simple, porque no estamos disponibles de ir a discutir una ley que nos desfavorece, al contrario, vamos a seguir insistiendo que esa ley le hace daño a Codelco”.

Así también, los trabajadores aseguraron que continuarán con los turnos éticos e hicieron un llamado a los políticos para que se pronuncien sobre el tema.

Mientras que ayer, el Presidente Gabriel Boric, al ser consultado por el reclamo de los trabajadores, afirmó que “vamos a seguir conversando con ellos”. Lo mismo sostuvo la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, “dialogaremos con ellos como lo estamos haciendo aunque sea que estén en paro”, recalcó, precisando que hay varias demandas que ya han sido acogidas, como “que nadie pierda su fuente laboral, que se piense no solo en los trabajadores directos, sino que también en sus familias, que conversemos la transición justa en conjunto”.

CUT respalda paro nacional de trabajadores del cobre

La Centra Unitaria de Trabajadores (CUT) entregó su apoyo a la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), según explican a través de un comunicado, “creemos que es urgente que el Ejecutivo y Codelco señalen explícitamente los plazos para la creación de una fundición, que cuente con todos los requerimientos necesarios para una producción verde, junto con señalar el lugar de dicha instalación y que, por cierto, no genere una nueva zona de contaminación medioambiental”.

“Es urgente para la vida de las y los trabajadores de la zona, que se señalen cuáles serán las fechas de cierre de las demás fuentes contaminantes privadas de la zona Quintero - Puchuncaví. Del mismo modo, dar seguridad respecto de la no privatización de funciones de la estatal”, subrayaron.

Y emplazaron a Codelco y al Ejecutivo a garantizar que no se “privatizará ninguna fundición, y que los empleos de los trabajadores y trabajadoras, tanto de planta como del subcontrato, sean garantizados. En este sentido, es urgente retomar el diálogo con las organizaciones de trabajadores”.

“La decisión del cierre de la Fundición Ventanas es parte de un proceso, que debe programarse y proyectarse en base a diálogos previos al cierre. Y que deben contar con la participación de las y los trabajadores”, agrega la multisindical.