El cáncer se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para el mundo sanitario en los últimos años. ¿La razón? Los casos han aumentado de forma exponencial, al igual que las muertes asociadas. En 2019 el cáncer se transformó en la primera causa de fallecimientos en Chile y las proyecciones no ofrecen un respiro: según expertos y estudios recientes, las cifras seguirán en aumento, empeorando un escenario ya crítico.

En ese contexto, Chile tiene varias cifras que preocupan. De acuerdo a la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE), el país presenta una de las incidencias más altas de cáncer testicular en comparación con Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, con 8,8 casos por cada 100.000 hombres . A nivel local, Valdivia, en la Región de Los Ríos, concentra la mayor prevalencia: registra el doble de casos que el promedio nacional, con 15 pacientes por cada 100.000 habitantes.

En ese sentido, Roberto Vilches, médico urólogo de Clínica Meds, explica que “no sabemos bien por qué Chile tiene una incidencia alta y, en particular, la zona sur presenta una incidencia aún mayor que el resto del país. Puede ser simplemente un tema de registro, pero en realidad no lo sabemos. Ahora, existen algunos factores de riesgo que son conocidos y que son claves. El primero es tener criptorquidia”.

En palabras simples, criptorquidia es una afección congénita donde uno o ambos testículos no han bajado a la bolsa escrotal al nacer , pudiendo quedarse en el abdomen o el canal inguinal, lo cual es crucial porque la temperatura más alta puede afectar la fertilidad y aumentar el riesgo de cáncer testicular.

8,8 casos por cada 100 mil habitantes: Chile tiene una de las tasas más altas de cáncer testicular

Con todo, Vilches sostiene que no se ha podido demostrar que en Chile exista una mayor prevalencia de criptorquidia que permita explicar este fenómeno. Además, añade que otro factor que influye es el historial familiar de cáncer testicular.

El doctor Suraj Samtani es jefe del Servicio de Oncología del Hospital Clínico Félix Bulnes y en 2025 fue el único latinoamericano distinguido con el premio “40 Under 40 in Cancer”, entregado por la Association for Value-Based Cancer Care (AVBCC). Afirma que además de estos hay otros factores que podrían explicar la alta incidencia en Chile.

“Factores como la edad influyen. Este cáncer es más común en hombres jóvenes, entre 15 y 45 años. Los hombres de raza blanca son los más afectados, seguidos por los hispanos, lo que ayuda a explicar por qué en Chile existe una alta incidencia de este tipo de cáncer, pues este factor tiene relación con la distribución geográfica de nuestra etnia a nivel nacional ”, afirma el especialista.

El doctor Samtani dice que la infección por VIH también aumenta el riesgo de desarrollar cáncer testicular. Además, se han estudiado varios factores ambientales que podrían incrementar el riesgo, como el antecedente de irradiación, el uso de algunos pesticidas, la exposición a ciertas sustancias químicas y trabajos con alta exposición, como la minería.

Eso sí, los expertos advierten que se trata de un cáncer con buen pronóstico: según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sobrevida a cinco años alcanza el 95%.

8,8 casos por cada 100 mil habitantes: Chile tiene una de las tasas más altas de cáncer testicular

Juan Andrés Fullá, urólogo asesor del Observatorio del Cáncer, recalca que es importante el diagnóstico oportuno.

“Es importante saber que el cáncer testicular es uno de los cánceres que tiene el mejor pronóstico en la medicina y Chile no es la excepción. Y al igual que en todos los otros países con sistemas de salud similares al de Chile, la sobrevida global a cinco años es incluso más alta que el 95% y cuando logras diagnosticar estos casos en etapas iniciales puede ser incluso mayor al 99%, prácticamente el 100% o la totalidad de los pacientes se cura . Pero como siempre en el cáncer, es clave el diagnóstico oportuno”, subraya el especialista.

Por otro lado, añade que “aún en escenarios más avanzados, la respuesta al tratamiento suele ser muy buena. Por lo general, y gracias a todos estos enfoques que hemos hecho durante el último tiempo para tratar el cáncer testicular, se puede afirmar que la gran mayoría de los pacientes se cura y creo que ese es un mensaje superimportante. Pero aún así, sigue siendo muy importante el diagnóstico precoz y la consulta frente a cualquier duda”.