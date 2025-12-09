A 177 días de su desaparición: realizan trabajos con maquinaria en búsqueda de concejala María Ignacia González

Con una máquina retroexcavadora se están desarrollando trabajos en el río Loncomilla, en el marco de la búsqueda de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González.

El rastro de la representante comunal de 73 años se perdió la noche entre el sábado 14 y el domingo 15 de junio.

La Policía de Investigaciones y la Fiscalía del Maule coordinaron las labores con hermetismo, en una indagatoria reservada.

El trabajo se ha concentrado en el sector La Balsa.

Hay constancia de que la concejala estuvo reunida con amigos durante la noche del sábado 14 de junio en una casa cercana a la suya, en el centro de Villa Alegre.

De acuerdo al registro de cámaras de la comuna, su vehículo salió de allí a las 1.25 de la madrugada del domingo.