A dos semanas para el balotaje: Cataldo expone que “en general” el debate en torno a la educación “ha estado ausente”

Quedan dos semanas para elegir al próximo Presidente de Chile. Será el domingo 14 de diciembre el día en el que se desarrollará la segunda vuelta presidencial, donde la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se enfrentará al abanderado de la oposición José Antonio Kast.

En ese contexto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, manifestó que, a su parecer, el área educativa ha estado ausente en la discusión incluso desde la primera vuelta.

En diálogo con radio Infinita, el ministro aseguró que no fue invitado a formar parte del comando de Jara, pero señaló que de haber recibido un llamado, “lo habría evaluado, evidentemente”.

Eso sí, remarcó que no lo habría convocado porque “no hay una mirada de tener que echarle mano a autoridades de gobierno que están cumpliendo un rol importante. No sé si lo habrán pensado, pero al menos a mí no me lo han planteado", aseveró.

Siguiendo la línea electoral, Cataldo fue consultado respecto a las propuestas de los candidatos en temas educacionales.

En esa línea, sostuvo: "Yo creo que en general, no en particular, en general y lo digo desde la primera vuelta incluso con más candidatos sobre la mesa, pues yo en particular no me voy a referir a esto, porque si no es intervencionismo electoral, pero en general yo creo que el debate educativo ha estado ausente".

Para Cataldo, esto obedecería a que “los énfasis de la política pública”, en los últimos años “no han estado necesariamente en la educación pública”.

En ese sentido, señaló que “cuando se habla de educación en general, se habla desde una dimensión muy particular: la seguridad”.

“No estamos hablando de aprendizaje, nos cuesta hablar de todos los otros temas que son tanto o más importantes incluso para justamente prevenir los problemas de seguridad”, sostuvo.

Con ello, se cuestionó: ¿Qué otro elemento podríamos tener que nos evite que en el futuro estos mismos jóvenes que se están formando hoy día delincan, se incluyan en las redes de crimen organizado, ¿Cómo puedes combatir la violencia en los contextos sociales? con educación", aseveró.