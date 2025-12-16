SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    A la espera de nueva ley: Corte de Santiago deja sin efecto concurso para instalar un interino en el Conservador de Santiago

    La resolución se dio luego de que el pleno del tribunal de alzada capitalino decidiera posponer el proceso de selección del sucesor definitivo del renunciado abogado.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Polémica al interior del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS).

    A casi un mes de que el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño, abriera concurso para elegir un interino en el cupo que dejó Kamel Saquel en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el tribunal de alzada capitalino determinó dejar sin efecto el mismo.

    Así lo determinó el tribunal de alzada capitalino durante la jornada del lunes 15 de diciembre, a la espera de realizar el proceso bajo las nuevas normas que fija la ley que entrará en vigencia en abril próximo.

    “Se deja sin efecto el llamado a concurso para la designación de interino del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, efectuado por el edicto de 17 de noviembre pasado”, se lee en la determinación.

    Todo esto se da luego de que renunciara el conservador Kamel Saquel, uno de los tres titulares de ese oficio en Santiago. A él se suma el más antiguo Luis Maldonado y Carlos Miranda.

    Conservador de SantiagoCorte de Apelaciones de SantiagoKamel SaquelFernando Carreño

