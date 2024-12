Abogada de denunciante de Monsalve dice que “lo más doloroso de todo” fue la reacción de un gobierno que se declara feminista

Este lunes, la abogada de la denunciante del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, María Elena Santibáñez, reveló algunos detalles respecto al estado de salud de la víctima, como también abordó el rol que ha tenido el gobierno en torno al actuar y a su gestión tras la denuncia por abuso sexual y violación interpuesta por su representada.

En entrevista con CNN Chile Radio, la abogada querellante sostuvo que “me parece que se han cometido varias equivocaciones. Yo he recibido llamados, eso sí, por parte del Ministerio de la Mujer y me parece que otro ministerio, precisamente ofreciendo apoyo para la víctima, pero eso ha sido en el último tiempo. Ella ya cuenta con ese apoyo”.

La profesional letrada aseveró que “lo más doloroso de todo” fue la reacción de un gobierno que se considera feminista, ya que “uno esperaría que el lugar de trabajo fuera un lugar seguro, y esto no se produjo”.

En relación con que si el gobierno debiese pedirle disculpas a la víctima, precisó que “yo creo que una situación así me parece (…) como una afrenta a todas las mujeres, esa es la verdad porque en el fondo, sobre todo que ves una situación tan diametralmente desigual, pero ella era funcionaria del gobierno, no era una persona de afuera y entonces tú esperas que en el lugar donde trabajes (…) lo primero que haga la institución es respaldar”.

Respecto a la desvinculación de la jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Cristina Vilches, señaló que “el hilo se cortó por lo más delgado”, añadiendo que “me llama la atención que la única persona que ha tenido algún costo por esto haya sido una mujer”.

Foto: ATON.

La abogada especialista en delitos sexuales también se refirió a la denuncia que enfrenta el Presidente Gabriel Boric por presunto acoso sexual y difusión de fotos íntimas, y a la similitud con el caso que es víctima su representada.

“Llama la atención porque lo que vi ahora es que la denuncia se había producido el mismo día que se produce la denuncia de mi representada. Y bueno, la misma (ministra) Tohá señala que a lo mejor hubiese sido bueno actuar antes de lo que se hizo. Entonces, claro, todas las explicaciones que ha dado el gobierno en relación con que estaría siendo objeto como de una especie de acoso. Han hablado muy mal de la denunciante. Eso, evidentemente, si él se veía afectado por una acusación, uno podría pensar que tal vez en algo afectó la reacción tardía que tuvo el gobierno en este caso, pero estamos especulando”, indicó.

Santibáñez insistió en que uno de los principales errores cometidos por el gobierno tiene que ver con la tardanza en su actuar.

“Aquí había una alta autoridad de gobierno. Pero también había una funcionaria. No es que fuese una persona que fuera de otra parte, por lo tanto, lo que aspira es a tener protección por parte de las personas que son sus jefes, en este caso. Y no es lo que se obtiene, lo que se obtiene es más bien una duda razonable. Una duda de decir, bueno, hay solo una denuncia. No tengo por qué creer. Yo la vi a ella completamente desamparada y ella buscándose por sus propios medios para poder tener representación jurídica y poder acceder a psicólogos, psiquiatras”, apuntó.

“Le pide al papá que se suicide con ella”

La jurista abordó también en CNN Chile Radio lo complejo que ha sido el proceso para la víctima y su familia, así como los sucesos que tuvieron lugar posterior a los hechos denunciados, como la acción de la periodista Ilse Sepúlveda, quien le dijo que no denunciara, y el rol de funcionarios de la PDI que buscaron tener contacto con ella.

“Ambas situaciones generaron en ella una afectación tremenda. De hecho, incluso le dice a una persona que está ahí, que es amigo del papá, que se quiere suicidar ahí. Y le pide al papá que se suicide con ella”, narró.

Pese a ello, aseguró que su representada se encuentra un poco mejor de salud, que antes no podía hablar ni sostener una conversación, y que actualmente le han bajado la dosis de sus medicamentos.

“Literalmente se les detuvo la vida a todos. Al padre, la madre, el hermano. Ellos se turnan para estar con ella (…) La vida pasó a ser una cosa completamente distinta. Efectivamente, el padre, en su desesperación, dio una entrevista que generó además algún ruido porque no me habían avisado, pero tenía que ver precisamente por la desesperación y también un poco por la desconfianza que puede tener una familia al enfrentarse con una persona tan poderosa en esa época con relación a si va a responder o no el sistema de justicia penal. Y hasta ahora, gracias a Dios, lo ha hecho”, puntualizó.