SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Abogado Colombara y candidatura de Jadue: “No se pierde la presunción de inocencia por el hecho de que exista acusación”

"El fondo del asunto, si lo vemos desde nuestra perspectiva, o el sentido de lo que aquí se protege, es que no sea un fiscal o una fiscal del Ministerio Público, quien pueda determinar mediante una acusación si una persona puede ser candidato o no”, sostuvo el letrado.

José NavarretePor 
José Navarrete

En entrevista con radio Duna, la mañana de este martes, el abogado Ciro Colombara, representante de Daniel Jadue en el Tribunal Electoral, dio cuenta de los argumentos para que el exalcalde de Recoleta postule al Congreso pese a la acusación que enfrenta por el caso de las Farmacias Populares.

“Me voy a concentrar en lo jurídico. La pregunta que hay que resolver, o la cuestión que hay que resolver, el hecho de que si el Ministerio Público acuse de un delito a una persona le priva automáticamente de sus derechos políticos, de su derecho a sufragio, del derecho a votar en las elecciones y el derecho a ser elegido o no. Y la respuesta es no, porque el hecho de que haya una acusación, y no una sentencia condenatoria, hace que se mantenga la presunción de inocencia”, afirmó.

Colombara expuso este lunes en el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana en la audiencia por la reclamación para impedir la candidatura de Jadue a diputado por el distrito 9.

Hasta hoy, el militante del Partido Comunista (PC) puede postular al Congreso, pero con un alto de riesgo de no poder asumir.

El letrado sostuvo que esta discusión es la misma que hubo hace cuatro años respecto a la candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami, que el mismo Colombara defendió y logró que fuera aprobada.

El abogado dijo que no es posible establecer una sanción a una persona sin que exista una sentencia que la condene, por lo que “una persona puede ser candidato aun cuando exista una acusación en su contra y eso es así en Chile y también en el resto del mundo”.

Candidatura amenazada

El lunes 18 de agosto, el pacto Unidad por Chile, integrado por el PC, el Partido Socialista (PS), el Frente Amplio (FA), la Democracia Cristiana (DC), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical y el Partido Liberal (PL), inscribió a Jadue entres sus más de 180 candidatos a la Cámara de Diputados.

Esa jornada, el Servicio Electoral (Servel) publicó los padrones electorales auditados y las nóminas de electores inhabilitados para sufragar, sin que se constatara impedimento para la candidatura del exalcalde de Recoleta.

Diez días antes, el viernes 8 de agosto, la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte presentó acusación contra la exautoridad, pidiendo penas que suman 18 años de cárcel por su presunta responsabilidad en una serie de delitos de corrupción ligados a su rol en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

El 28 de agosto, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago ratificó la condición de acusado de Daniel Jadue.

Ante ello, se abrieron dos frentes de amenaza para la postulación de Jadue al Congreso. El abogado querellante Christian Espejo anunció que oficiaría al Servel, en tanto, desde Renovación Nacional se estampó un reclamo al Tribunal Electoral.

“Las decisiones van creando jurisprudencia”

El Servel, de acuerdo a lo que informó este lunes, validó la postulación del exalcalde y podría competir.

Colombara apuntó que el organismo tuvo en cuenta para tomar esta decisión un pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a listas de acusados que enviaban los tribunales de garantía para que fueran eliminados de los padrones.

“Lo cierto es que las decisiones van creando jurisprudencia y van estableciendo cómo deben interpretarse las normas. Y en este caso, les reitero, esta discusión está absolutamente zanjada en nuestro país, desde nuestra perspectiva. Fue lo que nosotros le señalamos ayer al Tribunal Electoral Regional”, destacó el abogado.

El representante de Jadue insistió en que “restan muchos pasos procesales para avanzar y llegar siquiera a un juicio oral”.

“Esto lo resolvió hace cuatro años el Tribunal Constitucional, también hubo un pronunciamiento del Tribunal Calificador de Elecciones y desde nuestra perspectiva al menos nos parece que la discusión es bastante clara, no se pierde la presunción de inocencia por el solo hecho de que exista una acusación por parte del Ministerio Público”, recalcó.

En esa línea, recordó que la defensa penal de Jadue está solicitado la reapertura de la investigación “y por lo tanto no es un punto absolutamente cerrado”.

“Sin perjuicio de eso, el hecho de que haya una acusación y no se haya realizado todavía la audiencia de preparación de juicio, significa que existen espacios procesales para que esa acusación no continúe o no persevere y no se llegue siquiera a juicio. De manera tal que estamos en una etapa muy preliminar o muy inicial, y el fondo del asunto, si lo vemos desde nuestra perspectiva, o el sentido de lo que aquí se protege, es que no sea un fiscal o una fiscal del Ministerio Público, quien pueda determinar mediante una acusación si una persona puede ser candidato o no”, cerró.

Más sobre:Daniel JadueRecoletaTERRNServelPartido ComunistaUnidad por ChileFiscalía Centro NorteCámara de DiputadosMarco Enríquez-Ominami,Ciro Colombara

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Vocera de Jara emplaza a Kast a transparentar su propuesta previsional: “Si no quiere revelarlo, quizás van a venir recortes en las pensiones”

Todos los multifondos de pensiones anotaron resultados reales positivos en agosto

Peaje a “luca”, Puntos Morados, operativos de alcotest y restricción de tránsito: las medidas para las Fiestas Patrias

“Nunca me he sentido mejor”: Trump sale al paso ante crecientes rumores sobre su estado de salud

Un asesor del Kremlin dice que ya hay “planificada” una nueva reunión de alto nivel entre Rusia y Estados Unidos

Secretaria general de republicanos y eventual riesgo de paz social: “A quién gobierne la izquierda va a tratar de derrocarlo”

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

4.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

5.
Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media

Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Servicios

Cómo poner correctamente la bandera chilena durante Fiestas Patrias para evitar multas

Cómo poner correctamente la bandera chilena durante Fiestas Patrias para evitar multas

Temblor hoy, martes 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

Cómo poner correctamente la bandera chilena durante Fiestas Patrias para evitar multas
Chile

Cómo poner correctamente la bandera chilena durante Fiestas Patrias para evitar multas

Vocera de Jara emplaza a Kast a transparentar su propuesta previsional: “Si no quiere revelarlo, quizás van a venir recortes en las pensiones”

Peaje a “luca”, Puntos Morados, operativos de alcotest y restricción de tránsito: las medidas para las Fiestas Patrias

Todos los multifondos de pensiones anotaron resultados reales positivos en agosto
Negocios

Todos los multifondos de pensiones anotaron resultados reales positivos en agosto

La relación sentimental no informada del ahora ex CEO de Nestlé también le pasa la cuenta a las acciones de la firma

El oro rompe una barrera clave y se instala en nuevos máximos históricos

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania
Tendencias

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Chile por las Eliminatorias
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Chile por las Eliminatorias

“Muchos me critican”: Alejandro Tabilo da sus razones para borrarse de la Copa Davis

Marcelo Bielsa se lanza contra la prensa para defender las fiestas de Lamine Yamal: “Estafa”

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela
Finde

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Eligen a La Misteriosa Mirada del Flamenco como la representante de Chile a los Oscar y Goya
Cultura y entretención

Eligen a La Misteriosa Mirada del Flamenco como la representante de Chile a los Oscar y Goya

La música independiente se toma Matucana 100 en el festival Ruidograma

Un lechero en carreta y un gorro tejido por una tía: cómo Felipe Camiroaga creó al Washington

“Nunca me he sentido mejor”: Trump sale al paso ante crecientes rumores sobre su estado de salud
Mundo

“Nunca me he sentido mejor”: Trump sale al paso ante crecientes rumores sobre su estado de salud

Un asesor del Kremlin dice que ya hay “planificada” una nueva reunión de alto nivel entre Rusia y Estados Unidos

Trump cataloga a Chicago como “la ciudad más peligrosa del mundo” y promete “arreglar el problema”

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”