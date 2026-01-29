SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Abogado de Vivanco denuncia formalización arbitraria y solicita rechazar prisión preventiva

    La jornada de este jueves continuó la formalización de la exministra de la Corte Suprema, instancia en que fue el turno de los descargos de su defensa. “Aquí no ha habido un fundamento razonable en la construcción de los hechos. Estos han sido exasperados artificialmente”, dijo Jorge Valladares.

    Por 
    Tomás Gómez
    Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    En la tercera jornada de formalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, el defensor de la imputada, Jorge Valladares, acusó ante el juez Cristián Sánchez que el Ministerio Público realizó una “formalización arbitraria” y que su representada fue víctima de una “condena anticipada de los medios”.

    Valladares expuso que, a partir de la revelación del caso en los medios de comunicación, su representada sufrió de una “pre condena”, tanto por la sociedad como por el Ministerio Público. Este último, afirmó el defensor, realizó una acusación con “una serie de falacias y errores metodológicos (...), que lleva a que no se pueda entender como lógica ni razonable lo que propone la Fiscalía”.

    En este sentido, el abogado afirmó que hubo una falta de objetividad en la investigación del Ministerio Público y una “formalización arbitraria” de su representada: “Aquí no ha habido un fundamento razonable en la construcción de los hechos. Estos han sido exasperados artificialmente”.

    Para defender aquello, el defensor leyó un extracto de la acusación y señaló que “hay un defecto grosero en la construcción de la formalización”, pues Vivanco no se encuentra nombrada en el mismo: “De esta forma, el dinero depositada por Migueles Oteiza (...) fue utilizado con ánimo de lucro por él, conociendo su orígen ilícito (...), ¿doña Ángela Vivanco dónde está acá? “.

    Asimismo, Valladares se refirió a los delitos de cohecho y lavado de activos que se le acusan a Vivanco. Sobre el primero, el defensor aseveró que lo expuesto en la primera jornada de formalización por la Fiscalía no satisface lo establecido en la ley respecto a este delito, en específico sobre la entrega del dinero: “¿Quién lo ofreció?, ¿cuándo lo ofreció?, ¿cómo se ofreció?, ¿qué se ofreció? Estamos en un Estado de Derecho, para poder defendernos por lo menos díganos cómo fue”.

    Respecto al lavado de activos, afirmó que “no reconocemos la existencia de un delito base, pero aún así, si nos pusiéramos en el supuesto que esto ha ocurrido, este lavado de activos no es más ni menos que gasto”.

    Considerando que ha causado revuelo la circulación de una foto de la vivienda de Vivanco donde se aprecian fajos de billetes sobre una cama, Valladares también se hizo cargo de ello.

    “¿Qué tiene una foto?. Hay un cálculo apresurado de la policía que dice que eran 3 mil dólares. Hay fajos donde no se ve ni siquiera la denominación (...). Es puro humo, ese dinero era para consumirlo, eso es mucho más simple o cotidiano. Es casi como sacarle foto al Monopoli”, ironizó.

    Por otro lado, en torno a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, el defensor rechazó esta y argumentó que, debido al estado de salud y cooperación de su representada en la investigación, se requiera una cautelar de baja intensidad.

    El fallo a favor de CBM

    Sobre el fallo que realizó la tercera sala en contra de Codelco, y en el cual Vivanco es imputada por favorecer al consorcio bielorruso, Valladares mencionó que la sala, en su opinión, no cometió un error, “solo estableció el imperio del derecho”. En este sentido, el defensor acusó a Codelco de “matonaje” en contra de CBM.

    “Pareciera ser que aquí es Codelco quien no perdona, y es Codelco quien en definitiva promueve toda esta persecución, porque perdió un juicio”, añadió Valladares.

    Asimismo, afirmó que el de Vivanco fue un solo voto en el litigio entre la cuprífera estatal y el conglomerado bielorruso de los cinco que hubieron en la el máximo tribunal: “En definitiva, su señoría, cuando tenemos a una persona, por mucho que haya presidido, hay otros cuatro miembros del tribunal”.

    Sobre esto, Valladares afirmó que los querellantes de la causa “nunca se aventuran a algo que podría revestir mucho mayor gravedad, nunca usaron el tipo penal de haber usado a otros a obtener una sentencia injusta (...), no se atreven porque se cae la línea de flotación de la acusación”.

