    Trama bielorrusa: la incidentada declaración en que Eduardo Lagos terminó sin abogado y denunciando al fiscal del caso

    El imputado acusa a través de un recurso de amparo que en medio de la diligencia -que se extendió por dos jornadas- se le mantuvo esposado y engrillado de ambos pies, lo que constituye, a su juicio, una grave vulneración de derechos.

    Por 
    María Catalina Batarce
     
    Leslie Ayala
    La jornada de este miércoles 14 de enero se escribirá un nuevo episodio de la denominada trama bielorrusa. Será el turno de la formalización de los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber y Yamil Najle, y del propietario de la casa de cambio Inversiones Suiza Limitada Harold Pizarro. Además está pronosticado que se revisen las cautelares de los primeros imputados: Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gonzalo Migueles.

    Pero en la antesala a esta nueva audiencia han ocurrido una serie de hechos que han captado la atención de los intervinientes. Uno de los más polémicos, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio, es la declaración que prestaría Lagos ante el fiscal Marcos Muñoz. Sin embargo esa diligencia terminó de manera estrepitosa, sin que el imputado estampara su firma en ella y con una denuncia en contra del persecutor por vulneración de derechos.

    De acuerdo con antecedentes del expediente, fue el martes 6 de enero que Lagos fue trasladado a dependencias del OS7 de Carabineros en la comuna de Providencia, para así prestar declaración. Todo ocurrió a eso de las 13 horas. Pero ese día, como cuentan conocedores de la diligencia, a Lagos se le mantuvo esposado y engrillado de pies por más de 10 horas continuas, lo que ciertamente le generó una serie de incomodidades y tensionó la comparecencia. Mencionó a sus cercanos que incluso la situación le generó heridas visibles.

    Al día siguiente, aseguran las mismas fuentes, la situación no habría sido distintas, pese a que se le había indicado que las condiciones cambiarían, lo que nuevamente fue colmando la paciencia del ahora cuestionado abogado.

    La gota que habría rebasado el vaso, habría sido que, de acuerdo con la interpretación que hizo Lagos -como comentan quienes han conversado con él-, es que en medio de la declaración el persecutor lo habría instado a responsabilizar de los hechos investigados a los coimputados.

    Por lo mismo, Lagos decidió poner término anticipado a la diligencia y se negó a seguir respondiendo las consultas. De igual forma, descartó firmar lo esbozado, lo que impide que su testimonio sea incorporado formalmente en el expediente de la causa.

    La situación generó tal incomodidad al imputado que durante la jornada del domingo 11 de enero ingresó un recurso de amparo ante el Juzgado de Garantía de Santiago, y que fue redactado por él mismo. Ahí, como pudo conocer La Tercera, relató que pese a que en una serie de ocasiones le pidió al persecutor que se le retiraran los elementos de seguridad, que este se negó sin entregarle razones.

    Acusó, en ese sentido, que se estaría ante un caso de apremios ilegítimos y tratos crueles, inhumanos o degradantes, por lo que pidió se tenga por interpuesta la denuncia y se tomen las acciones pertinentes para que se asuman responsabilidades. Solicitó, en los mismos términos, que pudiese oficiarse al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para que esté en conocimiento de los hechos y también puedan verificar la situación.

    Desde el entorno de Lagos, además, precisan que requirió que un representante del tribunal se constituya en Capitán Yaber a objeto de que se examine su estado de salud físico y psíquico.

    Renuncia abogado

    Cuando Lagos se puso a disposición de Carabineros a efectos de que se materializara su detención, actuó asesorado principalmente por dos abogados: Cristián Cáceres y José Luis Andrés.

    Pero al poco andar, el primero optó por dar un paso al costado y comunicó su renuncia, lo que se dio por notificado con fecha 18 de diciembre por la jueza Pilar Ahumada del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

    Ahora, tras el incidente registrado en medio de su intento de declaración, de acuerdo con antecedentes recopilados por este medio, fue el turno de la renuncia de Andrés.

    “Por este acto renuncio al patrocinio y poder conferido por mi representado, quien se encuentra personalmente informado de esta renuncia así como del estado de la causa”, informó al tribunal con fecha 7 de enero.

    Por lo mismo, durante las últimas jornadas, en el entorno de Lagos han debatido qué estrategia seguir con miras a delinear el perfil del abogado que tomarará la titularidad de la defensa. En el intertanto, en todo caso, se designó al defensor penal público Víctor Providel para actúe en su representación, como se lee en la resolución del 9 de enero. Sin embargo el objetivo es buscar a un nuevo defensor privado.

    Mario Vargas se desiste

    En la previa a la audiencia de este miércoles 14, además, el abogado de Mario Vargas, Sergio Contreras, comunicó al tribunal que su representado determinó no ejecutar la declaración judicial que había solicitado realizar y, además, pidio comparecer vía zoom a efectos de no ser trasladado desde el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

    “Habiendo analizado los antecedentes disponibles a la fecha, esta defensa viene en desistir expresamente de la solicitud de audiencia de declaración judicial y revisión de prisión preventiva, fines para los cuales fue habilitada la audiencia referida", se lee en el escrito presentado por Contreras.

    El defensor hizo presente, igualmente, que “esta solicitud obedece a que, a la fecha, esta defensa no ha tenido acceso a la copia íntegra de la carpeta investigativa, ni tampoco se han materializado los resultados de las diligencias de investigación solicitadas oportunamente por esta parte, y que resultan fundamentales para lo que se pretende discutir en la referida audiencia. Lo anterior afecta el derecho a defensa, y torna inoficiosa la gestión originalmente pretendida por esta parta, en esta oportunidad".

    Con respecto a la comparecencia por zoom de su representado, el penalista añadió que “el traslado y toda la logística asociada desde dicho recinto penitenciario hasta la sala del tribunal resultan altamente desgastantes, además de denigrantes. Asimismo, tratándose de una audiencia de formalización de otros imputados, y de discusión de medidas cautelares, la cual tiene un carácter eminentemente técnico, su presencia física no resulta necesaria ni afecta el adecuado ejercicio de su derecho a defensa”.

    Más sobre: Eduardo Lagos Trama bielorrusa Mario Vargas

