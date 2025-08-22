Abren camino a Farellones, pero delegado presidencial recomienda no subir
Gonzalo Durán hizo un llamado a la precaución y Carabineros anunció que solo se permitirá el paso a vehículos con cadenas.
El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, junto con Carabineros informó de apertura del camino a Farellones, pero recomendó no subir a la cordillera.
El mayor Marcelo Ruiz, comisario de la 53° Comisaría, indicó que la Ruta G21 está vigilada por personal uniformado y que lo ideal es que “las personas no suban por las condiciones de la ruta, pero no obstante, la ruta está habilitada”.
“Se excluye al momento lo que es la ruta G251, camino a Valle Nevado, la cual está excluida porque están los organismos técnicos haciendo unas evaluaciones ante posibles avalanchas y deslizamientos de tierra en este caso”, detalló.
Junto con ello, sostuvo que “sin cadenas no van a poder subir y obviamente tenemos que dejar en claro que debido a la cantidad de gente que está concurriendo a los complejos invernales, obviamente vamos a tener atochamiento, pero ya tenemos reforzado el puesto de control”.
Por su parte, el delegado Durán explicó que “se decide abrir porque hay mucha gente que tiene alojamiento arriba, hay turistas que tienen garantizadas sus estadías de manera adecuada y segura, porque hay mucha gente que va por razones de trabajo, que están preparando eventos para los próximos días, etc., de manera que era importante habilitarla”.
Sin embargo, señaló que “lo que hemos recomendado es que la gente no venga si no necesita imperiosamente, que no venga de paseo. Porque efectivamente se va a producir un importante atochamiento y porque las condiciones climáticas son variables”.
