Abren camino a Farellones, pero delegado presidencial recomienda no subir

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, junto con Carabineros informó de apertura del camino a Farellones, pero recomendó no subir a la cordillera.

El mayor Marcelo Ruiz, comisario de la 53° Comisaría, indicó que la Ruta G21 está vigilada por personal uniformado y que lo ideal es que “ las personas no suban por las condiciones de la ruta, pero no obstante, la ruta está habilitada ”.

“ Se excluye al momento lo que es la ruta G251, camino a Valle Nevado , la cual está excluida porque están los organismos técnicos haciendo unas evaluaciones ante posibles avalanchas y deslizamientos de tierra en este caso”, detalló.

Junto con ello, sostuvo que “sin cadenas no van a poder subir y obviamente tenemos que dejar en claro que debido a la cantidad de gente que está concurriendo a los complejos invernales, obviamente vamos a tener atochamiento, pero ya tenemos reforzado el puesto de control”.

Por su parte, el delegado Durán explicó que “s e decide abrir porque hay mucha gente que tiene alojamiento arriba, hay turistas que tienen garantizadas sus estadías de manera adecuada y segura, porque hay mucha gente que va por razones de trabajo, que están preparando eventos para los próximos días, etc., de manera que era importante habilitarla”.