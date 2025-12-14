Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este domingo en Viña del Mar, específicamente en la intersección de calle Viana con avenida La Marina, a pocos metros del Reloj de Flores, en el límite con la comuna de Valparaíso.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros en el lugar, el hecho ocurrió cerca de las 05.00 horas, cuando un vehículo particular de color azul que circulaba desde Viña del Mar hacia Valparaíso no habría respetado la luz roja del semáforo, impactando a un colectivo que avanzaba con luz verde por calle Viana en dirección a Valparaíso.

Producto del fuerte impacto, el colectivo perdió el control y habría dado varias vueltas, quedando con daños de gran magnitud. En el lugar debió intervenir personal de Bomberos, quienes trabajaron intensamente para rescatar a los ocupantes, incluso retirando puertas del vehículo para liberar a las personas atrapadas.

El accidente dejó seis personas lesionadas, una de ellas de gravedad. Cuatro de los heridos corresponden a ocupantes del vehículo azul, mientras que los otros dos son el conductor del colectivo y su pasajero, quien había sido tomado minutos antes en Viña del Mar y se dirigía a Valparaíso.

Accidente en Viña del Mar deja seis lesionados: una conductora dio positivo al alcotest

Según Carabineros, la conductora del vehículo azul , una mujer joven , arrojó resultado positivo al alcotest , sin que hasta ahora se determine si se encontraba bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, lo que deberá establecerse mediante los exámenes correspondientes de alcoholemia.

Debido a la gravedad del hecho, la Fiscalía de Viña del Mar instruyó la concurrencia de la SIAT de Carabineros, cuyos peritos realizaron los trabajos técnicos en el sitio del suceso para establecer la dinámica exacta del accidente.

La colisión provocó el cierre parcial de esta importante intersección, afectando el tránsito entre Viña del Mar y Valparaíso durante la mañana, aunque se esperaba que la situación pudiera normalizarse una vez concluidas las pericias.

Pese a la violencia del impacto, no se registraron personas fallecidas, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades en el hecho.