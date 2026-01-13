Activan alerta roja en Ránquil por incendio forestal cercano a sectores poblados

En horas de este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó la alerta roja para la comuna de Ránquil, en la Región de Ñuble, debido al rápido avance de un incendio forestal, el cual se encuentra cercano a sectores poblados.

La medida, que se extenderá hasta que las condiciones así lo ameriten, fue adoptada en base a información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ante el siniestro denominado “Perales Biobío”, que se encuentra en combate, y que ya ha devastado una superficie aproximada de dos hectáreas de vegetación.

En el lugar, trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la referida comuna. Además, efectúan labores un técnico y seis brigadas de la Conaf, junto a tres helicópteros y cinco aviones cisterna.

Desde Senapred indicaron que, con la declaración de esta alerta, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.