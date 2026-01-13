SUSCRÍBETE POR $1100
    Activan alerta roja en Ránquil por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Se determinó la medida al considerar la información técnica de Conaf respecto al siniestro denominado Perales Biobío, que ha devastado una superficie aproximada de dos hectáreas de vegetación.

    Roberto Martínez
    Incendio forestal. Foto referencial.

    En horas de este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó la alerta roja para la comuna de Ránquil, en la Región de Ñuble, debido al rápido avance de un incendio forestal, el cual se encuentra cercano a sectores poblados.

    La medida, que se extenderá hasta que las condiciones así lo ameriten, fue adoptada en base a información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ante el siniestro denominado “Perales Biobío”, que se encuentra en combate, y que ya ha devastado una superficie aproximada de dos hectáreas de vegetación.

    En el lugar, trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la referida comuna. Además, efectúan labores un técnico y seis brigadas de la Conaf, junto a tres helicópteros y cinco aviones cisterna.

    Desde Senapred indicaron que, con la declaración de esta alerta, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

    Más sobre:Incendio forestalAlerta rojaRánquilRegión de ÑubleSenapredNacional

