    Actores Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella sufren el robo de su vehículo en Recoleta: él fue herido por los asaltantes

    Las lesiones, según informó Carabineros, fueron propinadas con un arma blanca. Son de carácter leve.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Foto: @cucurellacecilia.

    En la madrugada de este lunes, el actor y director de teatro Osvaldo Silva junto a su pareja, la también actriz Cecilia Cucurella, fueron víctima del robo de su vehículo en la comuna de Recoleta.

    De acuerdo con lo informado por el oficial de ronda norte, el capitán de Carabineros Walter Spreng, la institución fue alertada a eso de las 01.00 horas sobre el asalto.

    Una vez que personal policial llegó al lugar del asalto -un servicentro Shell- las dos víctimas relataron que cuando terminaron de cargar combustible y se disponían a abandonar el local, fueron abordados por cinco sujetos jóvenes y de nacionalidad chilena que se movilizaban en otro vehículo de color blanco.

    Los asaltantes, a rostro descubierto, intentaron hacer descender del vehículo al intérprete y a raíz del forcejeo, éste resultó herido con un arma blanca en uno de sus brazos y en la pierna izquierda.

    “Son de carácter leve, por lo cual Carabineros al ver a estas personas con las lesiones les prestaron el auxilio de forma inmediata”, precisó el capitán.

    De momento, los asaltantes no han sido capturados. No obstante, la institución policial informó que el servicentro cuenta con cámaras de seguridad, por ende, éstas podrían servir para ubicar a los participantes del robo. Por disposición del Ministerio Público, las diligencias quedaron en manos de la Brigada Investigadora de Robos Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI).

    Más sobre:Osvaldo SilvaPolicialRoboVehículoAsaltoLesionesPuñaladasCarabinerosPDI

