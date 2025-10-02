Adolescente mató a la gata de su abuela y lo confesó burlándose

Personal de Carabineros detuvo a un joven de 18 años por un caso de maltrato animal que tuvo lugar en la comuna de Lebu.

Según información dada a conocer por la Fiscalía del Biobío, el sujeto va a pasar a control de detención por haber dado muerte a la gata de su abuela.

La adulta mayor, de 72 años, buscaba a su mascota y la encontró muerta en una bolsa que su nieto había dejado en la leñera.

De acuerdo al relato de la mujer, en forma burlesca, el adolescente confesó que él había matado a la gata.

Fue la propia abuela la que denunció el hecho, contando que este nieto llegó desde la Región Metropolitana a vivir a su casa en la comuna de Lebu hace un tiempo y había mantenido frecuentes actitudes de faltas de respeto con ella.