BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Adoptar sin miedo a la discapacidad: las historias de Alan y Currito en la Teletón

    Ambos niños, uno de los cuales es el embajador de la edición que arrancó ayer, crecieron en el mismo hogar de acogida y, a pesar de que las cifras muestran que la adopción de menores con discapacidad son casos aislados, sus padres dicen que nunca fue impedimento para formar familia.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    Al nacer, Alan García, hoy de 12 años, fue diagnosticado con espina bífida. En palabras simples, esta es una condición que, si bien no provoca una lesión medular grave, puede generar problemas de movilidad y pie bot —una torsión del pie en la que la planta apunta hacia adentro y hacia arriba, en lugar de orientarse hacia adelante—, lo que provoca limitaciones funcionales. Por esta razón, requiere tratamiento temprano y seguimiento especializado.

    Con esa realidad convive el pequeño Alan, quien este año es el embajador (antes niño símbolo) de la Teletón. Pero esa condición no fue motivo para que Gilda Gaete (46) y Marcelo García (51) desistieran de adoptarlo. De hecho, fue exactamente lo contrario. “En un principio estábamos un poco asustados por el diagnóstico, pero hablamos con un amigo especialista y él nos dijo: “Chiquillos, denle, esto es totalmente llevadero”, cuenta su madre.

    Una decisión que pocas familias toman. Eso sí, saber con certeza cuántas deciden seguir adelante con el proceso de adopción es difícil, pues no existe un balance oficial actualizado. La última medición - de hace 10 años- demuestran que la adopción de niños con discapacidad física es extremadamente baja en comparación con la de menores sin discapacidad.

    Por ejemplo, en 2015 se concretaron 510 adopciones a nivel nacional, de las cuales solo una correspondió a un niño en situación de discapacidad. En este contexto, los papás de Alan, quienes además adoptaron a su hermano Facundo, cuentan que la Teletón, que arrancó su versión 36 anoche, juega un rol esencial en sus vidas.

    “Siempre cooperamos, pero mirándolo desde la vereda de enfrente, sin pensar que algún día seríamos parte. Cuando llegó Alan dijimos: hay que llevarlo, tenemos que ver qué se debe hacer. Y se han portado increíble. Nos dieron todas las facilidades para ingresar y comenzar un tratamiento”, cuenta Gilda.

    En la organización, Alan no solo ha recibido tratamiento para ganar movilidad y autonomía. También le han realizado cirugías, lo que ha permitido que pueda caminar con muletas y no tener que utilizar una silla de ruedas.

    Eso sí, los padres de Alan aseguran que la Teletón va mucho más allá de lo físico. También hay que considerar lo emocional, incluso con espacios para la familia. Su papá también detalla que “se preocupan de la parte educacional. Si a un niño le está yendo mal en el colegio, o si está sufriendo bullying, Teletón también se ocupa de eso”.

    Con estas herramientas su madre asegura que, para quienes dudan de adoptar por una condición de discapacidad, lo esencial es informarse y no quedarse solo con diagnósticos que a veces suenan más duros. “Hoy vemos a Alan como un niño íntegro: baila, hace su vida normal, va a un colegio regular, es querido por todos”, dice.

    Cristian Soto Quiroz

    La historia de Currito

    “Creer que la discapacidad te va a arruinar la vida es un error. Me lo dijeron mucho cuando adopté a Currito. Que iba a arruinar mi matrimonio, que todas las mujeres que tienen niños con discapacidad se quedan solas, y en realidad no ha sido así. Somos muy felices, es un niño encantador que nos transformó la vida de manera positiva”, relata Sofía Shand.

    La educadora de párvulos y su marido, Raúl Navarrete, conocieron a Currito Melisca cuando él tenía dos años, mientras hacían voluntariado en el Hogar de la Paz, el mismo donde vivía Alan.

    La conexión fue instantánea y su diagnóstico de tetraparesia espástica, una condición neurológica que genera debilidad y rigidez muscular en las cuatro extremidades, afectando el movimiento y la coordinación, nunca fue un impedimento para adoptar.

    Hoy Currito ya es parte de la familia e incluso ganó dos hermanas: Josefina y Jacinta. Y al igual que Alan, la Teletón también ha sido parte del proceso. Especialmente con el emprendimiento de la parvularia, que está dedicado a confeccionar diversos productos, como andadores, arnés y canguros enfocados a personas con necesidades especiales.

    “La Teletón nos apoya como emprendedores, y eso siempre lo destaco. Tenemos un emprendimiento que se llama Crisalid y son ayudas técnicas textiles para personas con discapacidad. Teletón ha sido una mano derecha en ayudarnos a crecer, a que nuestro emprendimiento crezca e incluso llegue fuera de Chile. Ha sido vital para nosotros”.

    Macarena Rivas, subdirectora de Servicios Sociales y Comunitarios de Teletón, afirma que estas historias hablan por sí solas. “Dejan en claro que los niños con discapacidad pueden formar vínculos afectivos fuertes, y que la discapacidad no define su potencial ni su capacidad de crecer, aprender y aportar. Por lo tanto, entendiendo la adopción como una manera más de tener un hijo: todos los niños y niñas tienen diversidades, todos enfrentan distintos desafíos en la vida. En ese sentido, la discapacidad es un desafío que es importante asumir de manera informada y ahí la Teletón brinda un apoyo continuo”.

    Además, concluye que “no hay que ver la discapacidad como un imposible, sino como un desafío constante, pero que existen apoyos para que este camino sea abordable”.

    Más sobre:TeletónAdopcióndiscapacidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano

    Karina Pacheco, escritora peruana: “Lo de Sendero Luminoso es un tema muy presente, es una herida que no se ha sanado”

    Voto nulo o blanco: el factor que inquieta de cara al balotaje

    Sin celulares en salas de clases: los desafíos de la norma que está a punto de ser ley

    La guerra por los apoyos a los abanderados a dos semanas del balotaje

    Lo más leído

    1.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    2.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    3.
    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    4.
    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    5.
    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?

    Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema
    Chile

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema

    Voto nulo o blanco: el factor que inquieta de cara al balotaje

    Adoptar sin miedo a la discapacidad: las historias de Alan y Currito en la Teletón

    Comunidad indígena arremete contra el gobierno y pide no incluir el sector “Piedras Rojas” en red de salares protegidos
    Negocios

    Comunidad indígena arremete contra el gobierno y pide no incluir el sector “Piedras Rojas” en red de salares protegidos

    Grupo Bice reporta resultados al tercer trimestre tras fusión con Security

    Las proyecciones de Imacec de octubre tras la caída en la producción industrial y alza del comercio

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes
    Tendencias

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Cuáles son los 19 países afectados por la “suspensión de la migración del tercer mundo” anunciada por Trump

    El impactante testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: “Soñé que sucedería”
    El Deportivo

    El impactante testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: “Soñé que sucedería”

    El milagro de Trinidad Espinal, la promisoria estrella chilena del esquí náutico

    Entrevista con Branco Ampuero: “Hoy disfruto de un buen presente, pero la palabra referente todavía me queda muy grande”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano

    Karina Pacheco, escritora peruana: “Lo de Sendero Luminoso es un tema muy presente, es una herida que no se ha sanado”

    “Es una lucha por la atención”: cómo HBO Max peleará la batalla del streaming en 2026

    Kiev: una ciudad a oscuras que se adaptó a la guerra
    Mundo

    Kiev: una ciudad a oscuras que se adaptó a la guerra

    El golpe a la joya de la corona de la petrolera estatal de Venezuela

    Fernando Brancoli: “La derecha movilizada no ha abandonado a Jair Bolsonaro”

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida